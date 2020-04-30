حقوق الطفل .. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي حقوق الطفل.









جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه من المعلوم بالضرورة أن الطفل تصيبه شخصيًا أضرار جراء وفاة أبيه حتى لو كان ميلاده في تاريخ لاحق للفعل الذى توفى بسببه الأب وقت أن كان الطفل حملًا مستكنًا.









ولا وجه للقول بأن حقه في التعويض مقصور على الحق في التعويض الموروث ، لأن قانون المواريث احتفظ له بالحق في الإرث كالحقوق التى كفلها له القانون بشأن الوصية والجنسية ، ذلك أن حق الابن في التعويض عن وفاة أبيه لا يقتصر على الأضرار التى أصابته لحظة الحادث وقت أن كان حملًا.









ويمتد إلى الأضرار التى أصابته بعد ولادته وثبوت أهلية الوجوب كاملة له وما يُستجد في المستقبل متى كان محقق الوقوع ، بل وله الحق في الاحتفاظ بإعادة النظر في التقدير عملًا بنص المادة ١٧٠ من القانون سالف الذكر( القانون المدنى ).



