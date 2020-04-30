ريهام سعيد تشكر كل من عمل معها فى برنامج صبايا.. شاهد

كتبت معلقة على الصورة : " ده السنة اللي فاتت مش من بعيد يعني . لكل فرد اشتغلت معاه خلال السنة دي شكرًا "

نالت الصورة إعجاب متابعيها وكانت تعليقاتهم كالاتي:





وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد شنت هجوما على سما المصري على خلفية واقعة القبض على فتاة التيك توك الشهيرة حنين حسام، وإحالتها للتحقيق بتهمة نشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام": "طبعا أنا ضد ظاهرة العيال اللي تطلع تعمل لايف زي حنين بس هي عندها 18 سنة واتقبض عليها. طب بالنسبة لمدام سما؟؟؟ بتنشر إيه؟ وليه متسابة كده؟"