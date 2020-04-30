AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رحلة استثنائية تغادر القاهرة اليوم لعودة المصريين العالقين في إثيوبيا وكينيا

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:23 ص
شركة إير كايرو
شركة إير كايرو
Advertisements
نورهان خفاجي

تغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، رحلة استثنائية تسيرها شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، إلى مدينتي أديس أبابا ونيروبي، لعودة المصريين العالقين في أثيوبيا وكينيا، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.


ومن المقرر أن تعود الرحلات إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.


وتسير وزارة الطيران المدنى، بدءا من اليوم الثلاثاء، الموافق 21 أبريل وحتى نهاية أبريل الجاري، نحو 22 رحلة طيران  استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.


وتأتي قائمة الدول التي سيتم عودة المصريين العالقين، كالآتي: "بيروت - الرياض - واشنطن - كازابلانكا - أمستردام - موسكو - البحرين - بومباي - جوانزو - فرانكفورت - المالديف - واشنطن - جوهانسبرج - بانكوك - كوالالمبور - أثينا - بلجراد - الجزائر - برشلونة - كييف - جاكرتا - أديس أبابا - نيروبي".


كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رحلة استثنائية لعودة المصريين العالقين في بيروت.. اليوم

رغم تعليق الرحلات بسبب فيروس كورونا.. مصر للطيران تنظم رحلة استثنائية لعودة المصريين العالقين في بيروت اليوم.. ومرسى علم الدولي في انتظارهم

لإعادة المصريين العالقين.. مصر للطيران تنظم 5 رحلات طيران استثنائية تغادر القاهرة في 6 دول.. عودة جميع الرحلات إلى مطار مرسى علم الدولي.. تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك 14 يومًا

رحلة استثنائية.. وصول المصريين العالقين في الجزائر وبرشلونة لـ مطار مرسى علم

رحلة استثنائية تتوجه إلى فرانكفورت لإعادة المصريين العالقين في ألمانيا غدا

رحلة استثنائية تغادر مطار القاهرة لإعادة المصريين العالقين في ألمانيا

ترشيحاتنا

لا تتجاهلها.. هذه العلامات تدل على أن أحدهم يتجسس عليك

أوس أوس: صور صلاح في بلكونات ليفربول زي فوانيس رمضان عندنا.. فيديو

يستخدم مياه الصرف في العجين.. غلق محل مخبوزات بالبحيرة ..صور

أيهما أحلى؟.. بـ6 إطلالات مختلفة سيرين عبد النور تبهر متابعيها

هل قراءة القرآن في الهاتف أقل ثواب من القراءة في المصحف.. دار الإفتاء تجيب

أحدث ظهور لـ أحمد العوضي برفقة ياسمين عبد العزيز.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أحلى؟.. بـ6 إطلالات مختلفة سيرين عبد النور تبهر متابعيها

بمكياج ملفت.. سوسن بدر تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

بجمبسوت لامع.. أروى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير