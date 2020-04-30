خروج 5 حالات من مستشفى عزل الطود بالأقصر

شهدت مستشفى العزل بمدينة الطود جنوب الأقصر، برئاسة خليل أبو زيد خليل مدير المستشفى خروج ٥ حالات بعد تعافيهم وشفائهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مقر المدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود.





يأتي ذلك وسط أجواء مبهجة بين الفريق الطبى والتمريض المتواجدين لخدمة المصابين والحالات التى تحولت نتائجها لسلبية داخل المدينة الشبابية، وذلك إستمرارًا لسلسلة وخطوات النجاح بأيدى رجال الصحة بالأقصر.





وعبر رجال الفريق الطبى بالمدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود، عن سعادتهم بخروج الحالات المتعافية الجديدة من فيروس كورونا، واحتفلوا بخروج الحالات المتعافية بتنظيم صفين وتقديم الهدايا لهم لحظة خروجهم متعافين تمامًا من المستشفى.





وأعلنت الدكتورة كريستين جرجس المتحدث الإعلامى لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، تشغيل نزل الشباب والمدن الجامعية لتخفيف الضغط على مستشفيات العزل .





وبدأت المدينة الشبابية بمركز الطود جنوب الأقصر في استقبال الحالات، بالتنسيق بين محافظة الأقصر، ووزارة الصحة، ووزارة التضامن الإجتماعي، وذلك فى إطار حزمة الإجراءات الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.