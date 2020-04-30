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ثقافة

ابتهالات من التراث الإسلامى.. إصدار جديد لوزارة الثقافة بصوت الكحلاوى

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:27 ص
احمد الكحلاوى
احمد الكحلاوى
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أصدرت وزارة الثقافة ضمن احتفالاتها بشهر رمضان المعظم “ابتهالات من التراث الاسلامي” مهداة من الفنان أحمد الكحلاوى وبصوته.

الابتهال الجديد بعنوان “يا رب أنت علمتني” يستلهم أجواء شهر رمضان.

 ويعد من الأعمال الروحانية المميزة المساهمة فى إثراء ساحة الإنشاد الدينى بمصر، ونواة لأعمال أخرى يجري إعدادها؛ تم اختيارها بعناية لتنضم إلى كنوز المؤلفات فى هذا المجال.

ابتهال “يا رب أنت علمتنى” تم بالاشتراك مع المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق ، مونتاج وحدة الفيديوتك بوزارة الثقافة وقام به كل من شريف رضا ؛ محمد أحمد ورؤية محمد منير.
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