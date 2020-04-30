طلاب 2 ثانوي : امتحان العربي سهل وأسئلته من المنهج المدروس

عبر طلاب الصف الثاني الثانوي عن ارتياجهم لمستوى اسئلة امتحان اللغة العربية الذي ادوه اليوم إلكترونيا عبر منصة الامتحان من المنازل.
حيث أقر معظم الطلاب بأن امتحان اللغة العربية في مجمله سهل ولم تخرج اسئلته عن المنهج الذي تم دراسته خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020.
وأوضح بعض الطلاب أنه كان هناك جزئيات بسيطة لقياس مستوى الطالب المتميز ، وهو الامر المعتاد في الامتحانات في مصر بشكل عام منذ سنوات طويلة.
وأكد الطلاب أن السيستم الخاص بإمتحان اللغة العربية كان يعمل بكفاءة عالية اليوم ، ولم تحدث أي مشاكل تقنية أثناء الاتصال بـ منصة الامتحان.