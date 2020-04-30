طلاب 2 ثانوي : امتحان العربي سهل وأسئلته من المنهج المدروس





حيث أقر معظم الطلاب بأن امتحان اللغة العربية في مجمله سهل ولم تخرج اسئلته عن المنهج الذي تم دراسته خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020.





اقرأ ايضا | وزير التعليم يضبط طلابا يعقدون اتفاقية غش عبر فيسبوك .. تفاصيل



وأوضح بعض الطلاب أنه كان هناك جزئيات بسيطة لقياس مستوى الطالب المتميز ، وهو الامر المعتاد في الامتحانات في مصر بشكل عام منذ سنوات طويلة.





وأكد الطلاب أن السيستم الخاص بإمتحان اللغة العربية كان يعمل بكفاءة عالية اليوم ، ولم تحدث أي مشاكل تقنية أثناء الاتصال بـ منصة الامتحان.





اقرأ ايضا | لطلاب 2 ثانوي.. نصائح للتعامل مع منصة الامتحان assessment



جدير بالذكر أن طلاب الصف الثاني الثانوي بـ 14 محافظة أدوا منذ التاسعة من صباح اليوم امتحان مادة اللغة العربية، وذلك بشكل إلكتروني على منصة الامتحان من المنازل، أما الـ 13 محافظة الباقية، فقد بدأ طلاب 2 ثانوي فيها في التوافد على منصة الامتحان منذ 12 ظهرا لأداء امتحان اللغة العربية وفقا لتعليمات الوزارة.

وتنعقد الامتحانات الإلكترونية بنظام الكتاب المفتوح، حيث تقوم أسئلته على قياس مهارة الفهم وليس الحفظ، وتشمل هذه الامتحانات الإلكترونية نوعين من الأسئلة، أولهما أسئلة الاختيار من متعدد، وثانيهما الأسئلة المقالية ويمكن للطالب استخدام قلم التابلت في الإجابة عنها.