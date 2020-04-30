لمواجهة كورونا.. استمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والأماكن العامة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والنوادي ومراكز الشباب والمدارس والمعاهد الأزهرية ومكاتب البريد والشوارع ودور العبادة والأيتام ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة ATM بالتنسيق والمشاركة بين مديريات الصحة - الطب البيطري - الزراعة - التضامن الاجتماعي)، وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة الجميع.





ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس.





وقال إن مديرية القوى العاملة قامت بالتنسيق والاشتراك مع إدارة الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لديوان عام المديرية والإدارات الداخلية، حيث شملت أعمال التطهير رش المباني من الخارج والمكاتب والأثاث والطرقات والحمامات، بالإضافة إلى نشر الرسائل التوعوية التثقيفية للعاملين بالمديرية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمة.





كما قامت إدارة المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بإدارتي الزقازيق ومنيا القمح الزراعيتين، حيث شملت أعمال التطهيروالتعقيم المباني من الخارج والمكاتب والطرقات والسلالم والحمامات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة العاملين والمزارعين متلقي الخدمة.