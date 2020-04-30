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أخبار العالم

نتائج مبشرة.. بدء التجارب السريرية لـ لقاح كورونا فى أستراليا

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:19 م
بدء التجارب السريرية
بدء التجارب السريرية لـ لقاح كورونا فى أستراليا
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الأسترالية اليوم الخميس بشرى سارة عن بدء التجارب السريرية لـ لقاح فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 فى أستراليا.

وتوصل العلماء في أستراليا إلى انفراج في تطوير لقاح فيروس كورونا، الذي يقولون إنه قادر على تحييد الفيروس بشكل فعال.

وقالوا في بيان لوسائل الإعلام "هذا ما كنا نأمل فيه" الآن علينا أن ننتظر التجربة السريرية.

وتم تطوير اللقاح التجريبي من قبل علماء من جامعة كوينزلاند، ووفقًا لنتائج المختبر، يبدو أنه قادر على إنتاج مناعة أعلى من تلك التي تم تطويرها في الأشخاص المصابين بالمرض وتعافوا.

يؤكد البروفيسور بول يونج، أحد معدي الدراسة، بأن نتائج تجربة زراعة الخلايا قبل السريرية، أشارت إلى أن تطوير اللقاح يتقدم وفقًا للخطة.

وقد تم تطوير لقاح باستخدام تقنية "المشبك الجزيئي"، وهو البروتين الذي يؤمن انتشار فيروس كورونا (عنصرا هاما التي تمكن الفيروس من اختراق الخلايا في الشعب الهوائية) بالشكل الذي يسمح للنظام المناعي التعرف على الفيروس وتحييده.

وقال البروفيسور يونج في بيان رسمي "هذا ما كنا نأمل فيه وهو مصدر ارتياح كبير".

وأضاف "لقد سررنا بشكل خاص أن قوة الجسم المضاد كانت أفضل حتى من تلك التي شوهدت في عينات من المرضى الذين يتعافون من كورونا".

وانضمت شركة هولندية وتقوم حاليًا بإجراء اختبارات للقاح الأسترالي في هولندا يخطط العلماء الآن لبدء التجارب السريرية في أستراليا بعد تلقي النتائج النهائية من مرحلة ما قبل السريرية في أوائل يونيو.
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