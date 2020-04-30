الزمالك يحسم الجدل بشأن عودة باسم مرسي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان مجلس ادارة النادي صرف النظر عن فكرة عودة باسم مرسي مهاجم الفريق الأبيض السابق والإنتاج الحربي الحالي، إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.
وأشار المصدر أن مجلس إدارة النادي الأبيض يسعي لضم مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ياتي هذا تحسبًا لرحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض للاحتراف في الموسم المقبل.
واضاف المصدر علي عدم وجود نية لعودة باسم مرسي إلى صفوف الزمالك في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن الأخير لم ينجح حتى الآن في استعادة مستواه بعد.
الجدير بالذكر ان باسم مرسي رحل عن صفوف الزمالك قبل بداية الموسم الماضي وانضم إلى فريق لاريسا اليوناني لمدة 6 أشهر ومنه إلى سموحة نفس المدة، قبل أن ينتقل مطلع الموسم الجاري إلى فريقه السابق الإنتاج الحربي بشكل نهائي من القلعة البيضاء.