الزمالك يحسم الجدل بشأن عودة باسم مرسي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان مجلس ادارة النادي صرف النظر عن فكرة عودة باسم مرسي مهاجم الفريق الأبيض السابق والإنتاج الحربي الحالي، إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان مجلس ادارة النادي صرف النظر عن فكرة عودة باسم مرسي مهاجم الفريق الأبيض السابق والإنتاج الحربي الحالي، إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

ياتي هذا تحسبًا لرحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض للاحتراف في الموسم المقبل.

ياتي هذا تحسبًا لرحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض للاحتراف في الموسم المقبل.