استمرار عمليات العد والفرز في أكبر لجان الاقتراع بسوريا

قال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دمشق، إن عمليات العد والفرز لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة في إحدى أكبر لجان الاقتراع في سوريا، حيث شارك في الاقتراع حوالي 469 ناخبًا من أصل 500.

وأضاف هملو، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن معظم مراكز الاقتراع في المحافظات السورية أنهت عمليات العد والفرز وأعلنت نتائجها الأولية، فيما تستمر اللجنة الكبرى في فرز الأصوات، ومن المتوقع أن تنتهي خلال الساعة القادمة.

وأشار إلى أن النتائج الأولية التي وصلت إلى اللجنة العليا للانتخابات سيتم فتح باب الطعون بشأنها غدًا، على أن يتم رفع النتائج النهائية لمجلس الشعب السوري بحلول ظهر الغد.

وحول الأسماء المرشحة أو المتداولة، قال المراسل إنه بناءً على التواصل مع مصادر في عدة مناطق مثل إدلب، والمناطق الشرقية من دير الزور، وكذلك في الجنوب، فإن النتائج لم تخرج عن التوقعات، حيث هناك توافق على بعض الشخصيات التي حظيت بحضور قوي في الاجتماعات الأخيرة مع هيئات الناخبين المحلية.

أشار إلى أن فرز الأصوات في محافظتي اللاذقية وبعض المناطق الأخرى أكدت أيضًا هذه الاتجاهات، مع توافق عام على الشخصيات التي يحظى بها دعم الجمهور المحلي.