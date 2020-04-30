الشامي يخوض التدريبات في نهار رمضان داخل ساحة ميت غمر





وأكد محمد الشامي، لـ صدي البلد إنه يخوض تدريباته المنفردة خلال شهر رمضان الكريم قبل موعد الإفطار داخل ساحة رياضية بجوار منزله "بميت غمر " بمساندة مدرب التأهيل مصطفي عشوش، الذي يساعده علي تنفيذ تعليمات الجهاز الفني للدراويش.





كان محمد الشامي إبن مدينة المنصورة تألق مع النادي المصري البورسعيدي قبل أن ينتقل الي صفوف الزمالك قبل أن ينضم إلى صفوف الاسماعيلي.





وعرض الاتحاد المصري لكرة القدم سيناريوهات لعودة بطولة الدوري الممتاز، كان أبرزها عودة الدوري في شهر يوليو وبدأ فترة الإعداد قبل بدايتها بشهر واحد.





كان اتحاد الكرة، أعلن منذ أيام عن مد إيقاف النشاط الرياضي لمدة 15 يومًا جديدة، بالتحديد حتى منتصف شهر مايو المقبل، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

حرص محمد الشامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الحالي والزمالك السابق، علي تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني للفريق بقيادة جوميز خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد.