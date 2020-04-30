حكم ارتداء تميمة أو حظاظة.. عالم أزهري يرد.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، أحد علماء الأزهر، إن هناك العديد من الشباب في وقتنا الحالي يعلقون ما يسمى بالحظاظة أو التميمة وهم يعتبرونها موضة بالنسبة لهم.





وأكد عبد الرازق خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc": الذي يلبس الحظاظة ويعتقد بأنها قد تجلب له الخير أو تبعد عنه الشر فهي شرك بالله وتسمى في الإسلام بـ "القدح"، مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم "من علق حجابا أو تميمة فقد أشرك".





وأشار إلى أن الفاصل في هذا الأمر هو الاعتقاد فإذا اعتقد الشخص بأنها لها دور في حمياته فهي شرك ولكن من فعلها تقليدا فهو آثم.



