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ديني

حكم ارتداء تميمة أو حظاظة.. عالم أزهري يرد.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:16 م
حكم ارتداء تميمة
حكم ارتداء تميمة أو حظاظة.. عالم أزهري يرد
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محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبد الرازق، أحد علماء الأزهر، إن هناك العديد من الشباب في وقتنا الحالي يعلقون ما يسمى بالحظاظة أو التميمة وهم يعتبرونها موضة بالنسبة لهم.

وأكد عبد الرازق خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc": الذي يلبس الحظاظة ويعتقد بأنها قد تجلب له الخير أو تبعد عنه الشر فهي شرك بالله وتسمى في الإسلام بـ "القدح"، مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم "من علق حجابا أو تميمة فقد أشرك".

وأشار إلى أن الفاصل في هذا الأمر هو الاعتقاد فإذا اعتقد الشخص بأنها لها دور في حمياته فهي شرك ولكن من فعلها تقليدا فهو آثم.

مشروعية ارتداء المرأة لصندل يكشف القدم
قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية إن الفقهاء اختلفوا حول قدم المرأة هل هي عورة أم لا، حيث يرى فريق أنها عورة ويجب تغطيتها، بينما يرى فريق آخر أنها ليست بعورة ويجوز إظهارها.

وأضاف ممدوح، خلال إجابته على فتوى وردت إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء فتاة تقول: ما حكم ارتداء الفتاة الصندل المفتوح من الأمام أو الذي يكششف معظم القدم، أن الأمر إذا كان مسألة خلافية بين العلماء فللفتاة أن تتبع من تشاء من العلماء وإن كانت خائفة من الوقوع في الخطأ أو الشبهة فعليها برأي الفريق الأول بأن القدم عورة ويجب تغطيتها أما إذا كانت ترغبين في اتباع الرأي الثاني فللفتاة مطلق الحرية وليس عليها إثم، ولكن يجب أن تكون مقتنعة برأي الفرق الذي تتبعه.
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