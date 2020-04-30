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اقتصاد

فوانيس رقمية.. معرض افتراضي سعودي للبيع عبر الإنترنت

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:32 م
فوانيس رقمية
فوانيس رقمية
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قسم الاقتصاد
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالسعودية أول معرض افتراضي من نوعه في المنطقة، يوم الخميس المقبل وحتى الأربعاء الذي يليه، والتي تتم بكاملها في الواقع الافتراضي، وكيفية مشاركة المنشآت وحزم الحوافز المقدمة لهم.

وقدم رئيس مجلس الإدارة في مؤتمر صحفي تحفيزًا للشركات والمؤسسات المشاركة خصمًا يصل إلى ٢٥%، مناشدا رجال وسيدات الأعمال ورواد ورائدات الأعمال بمكة المكرمة الاستفادة من الفرصة المميزة التي تتيحها الفعالية الابداعية "فوانيس رقمية"، والتي تأتي امتدادا لسلسلة فعاليات "فوانيس رمضانية" التي حققت العام الماضي رقما قياسيا بلغ 50 ألف زائر، معتبرا إياها من أفضل البرامج التي ظلت تقدمها غرفة مكة المكرمة عبر تاريخها.

وأكد أن العالم الرقمي هو مستقبل التجارة في المملكة وفي العالم كله، مشيرا إلى ضرورة الدخول في تجربة كيفية إدارة العمل في العالم الافتراضي، خاصة وأن البيع عبر الانترنت الحقيقة أصبح هو المستقبل الحاضر، مبينا أن الفعالية تضم عددا من الابداعات التي تقدم لأول مرة، وتتماهى مع التوجه العالمي بالتفاعل الالكتروني في العالم الافتراضي.

من جهته، أوضح الأمين العام المكلف المهندس عصمت معتوق أن "فوانيس مكية" ليست موقعا إلكترونيا للبيع والشراء، بل هي فعالية افتراضية، تسمح للزائر بالتجول فيها، ويستطيع حضور فعالية في مسرح، والشراء والبيع ومشاهدة السلع واختيار الأصلح للمستهلك.

وقال إن الفعالية تأتي تعزيزا لمسيرة تنمية الأعمال وتمكينا للتحول الرقمي، وقد قادتنا فعالية فوانيس مكية الواقعية إلى أن تصبح افتراضية، لتمكين المشاركين والزوار في شتى مناطق المملكة بالانضمام إلى عالم التقنية والتعرف على الفعالية من خلال منصة تفاعلية في ظل جائحة كورونا.

وأوضح مدير إدارة المعارض والفعاليات فادي دهلوي أن الفعالية تهدف إلى تعزيز جانب التجارة الالكترونية لدي أصحاب الأعمال، وتتيح الفرصة لكافة العارضين والزوار من مختلف أنحاء المملكة، وهي منصة لأصحاب الأعمال لعرض منتجاتهم وخدماتهم.
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