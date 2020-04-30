AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مستعد أدفع ملايين.. شادي محمد يكشف عن حلمه فى النادي الأهلي.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:22 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
كشف شادي محمد لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق عن حلمه الذي يحلم به خلال الفترة الأخيرة ودائما ما يراوده في كل مكان.

وقال شادي محمد في تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت: "أحلم أن أرتدي قميص النادي الأهلي مرة أخرى في مباراة واحدة فقط والنزول لأرضية الملعب من جديد".

وأكمل نجم الأهلي السابق: "مستعد أدفع ملايين من أجل إعادة هذه اللحظة من جديد".

وكشف شادي محمد كابتن النادي الأهلي السابق عن سبب مساندته لـلمهندس محمود طاهر في انتخابات رئاسة النادي الأهلي السابقة مؤكدا أن فوز الخطيب بالانتخابات ليس سبب رحيله عن قناة النادي.

وأضاف: "اشتغلت في برنامج بقناة الأهلي باستمتاع وحبي للنادي ولمجال الإعلام".

وأكمل: "النادي الأهلي بالنسبالي ليس برنامجا بل أكثر من أسرتي وكل شيء فيه جميل ورحيلي عن القناة جاء بعد مساندتي لمجلس الإدارة السابق في الانتخابات علي حساب الحالي" .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شادى محمد: الأهلي احترم عقوبات اتحاد الكرة القاسية ومباراة السوبر لا تليق بالرياضة المصرية.. فيديو

شادي محمد يخرج عن صمته ويوجه رسالة لـ حسام عاشور .. ماذا قال

شادى محمد بعد رحيل فتحي: الأهلي لا يقف على لاعب.. وملايين الدنيا لا تعوض قميصه

شادي محمد في حوار لـ صدى البلد: الأهلي لا يقف على لاعب.. وزمن الأراجوزات في الإعلام سينتهي.. فايلر حتى الآن عادي

مد أجل الحكم فى استئناف زوجة شادي محمد على حكم حبسها ٣ سنوات

نجم الأهلي السابق: حسام البدري سبب رحيلي عن القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

مفاجأة.. فرج عامر: اتحاد الكرة منح الزمالك كأس مصر 2014 عنوة

بسبب صورة.. سيدة تلقى مصرعها أثناء الاحتفال بانتهاء الحجر الصحي.. تفاصيل

كورونا يدخل شمال سيناء.. تفاصيل أول إصابة بالفيروس في آخر محافظات مصر

سعره 10 ملايين استرلينى .. بيراميدز يزاحم الأهلى على صفقة القرن الحقيقية

وزيرة الصحة: البدء فى حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين

عرفان خان وريشي كابور.. الهند تودع 2 من أكبر نجومها في 48 ساعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنخس في رمضان.. تناول الثوم قبل وجبة الإفطار والنتيجة مذهلة

بمكياج صارخ.. فيفي عبده تستعرض جمالها بالشيفون المشجر

بسبب كورونا.. شخص يلقي زوجته من الطابق السابع