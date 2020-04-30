مستعد أدفع ملايين.. شادي محمد يكشف عن حلمه فى النادي الأهلي.. فيديو

كشف شادي محمد لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق عن حلمه الذي يحلم به خلال الفترة الأخيرة ودائما ما يراوده في كل مكان.
وقال شادي محمد في تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت: "أحلم أن أرتدي قميص النادي الأهلي مرة أخرى في مباراة واحدة فقط والنزول لأرضية الملعب من جديد".
وأكمل نجم الأهلي السابق: "مستعد أدفع ملايين من أجل إعادة هذه اللحظة من جديد".
وكشف شادي محمد كابتن النادي الأهلي السابق عن سبب مساندته لـلمهندس محمود طاهر في انتخابات رئاسة النادي الأهلي السابقة مؤكدا أن فوز الخطيب بالانتخابات ليس سبب رحيله عن قناة النادي.
وأضاف: "اشتغلت في برنامج بقناة الأهلي باستمتاع وحبي للنادي ولمجال الإعلام".
وأكمل: "النادي الأهلي بالنسبالي ليس برنامجا بل أكثر من أسرتي وكل شيء فيه جميل ورحيلي عن القناة جاء بعد مساندتي لمجلس الإدارة السابق في الانتخابات علي حساب الحالي" .