مستعد أدفع ملايين.. شادي محمد يكشف عن حلمه فى النادي الأهلي.. فيديو

كشف شادي محمد لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق عن حلمه الذي يحلم به خلال الفترة الأخيرة ودائما ما يراوده في كل مكان.





وقال شادي محمد في تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت: "أحلم أن أرتدي قميص النادي الأهلي مرة أخرى في مباراة واحدة فقط والنزول لأرضية الملعب من جديد".





وأكمل نجم الأهلي السابق: "مستعد أدفع ملايين من أجل إعادة هذه اللحظة من جديد".



