رئيس وزراء بريطانيا: تجاوزنا ذروة تفشي كورونا.. والسيناريو الأسوأ لم يحدث

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في بلاده وصلت إلى 26711 وفاة.





وأضاف جونسون خلال مؤتمر صحفي، أن الجميع مسؤول في مواجهة التحديات التي فرضها فيروس كورونا، لافتا إلى أن بريطانيا أمامها تحديات لم تشهدها من قبل بسبب الوباء.





وأوضح أن عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الفائقة بسبب كورونا يتراجع، لافتا إلى أن البلاد تتجاوز ذروة انتشار الوباء والسيناريو الأسوأ لم يحدث.





وأشار جونسون إلى أن العمل جار لتطوير لقاح لكورونا لكننا لا نعرف متى سيحدث ذلك، مؤكدا أنه يجب التحقق من أن إجراءات فتح الاقتصاد لا تؤدي لعودة الوباء.



