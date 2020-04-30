AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا: تجاوزنا ذروة تفشي كورونا.. والسيناريو الأسوأ لم يحدث

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:23 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
Advertisements
القسم الخارجي
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في بلاده وصلت إلى 26711 وفاة.

وأضاف جونسون خلال مؤتمر صحفي، أن الجميع مسؤول في مواجهة التحديات التي فرضها فيروس كورونا، لافتا إلى أن بريطانيا أمامها تحديات لم تشهدها من قبل بسبب الوباء.

وأوضح أن عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الفائقة بسبب كورونا يتراجع، لافتا إلى أن البلاد تتجاوز ذروة انتشار الوباء والسيناريو الأسوأ لم يحدث.

وأشار جونسون إلى أن العمل جار لتطوير لقاح لكورونا لكننا لا نعرف متى سيحدث ذلك، مؤكدا أنه يجب التحقق من أن إجراءات فتح الاقتصاد لا تؤدي لعودة الوباء.

كانت صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن خبراء في الجيش البريطاني بدأوا اختبارات سريرية جديدة لمصل جديد مصنوع من رذاذ المبيد الحشري، وقام الباحثون بالموافقة على اختبار قوته في القضاء على كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابته بـ كورونا.. بوريس جونسون لـ الشعب البريطاني: الأسوأ قادم

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 1284 حالة

نقل رئيس وزراء بريطانيا إلى العناية المركزة يهوي بالجنيه الإسترليني

نتنياهو يصلي من أجل شفاء جونسون

ترامب يعلق على نقل جونسون للعناية المركزة

بريطانيا ترفض لقاح عرضه ترامب لعلاج بوريس جونسون من كورونا

ترشيحاتنا

حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر.. أستاذ بالأزهر يرد.. فيديو

كورونا يضرب شمال سيناء.. ظهور أول حالة إصابة وعزلها بمستشفى بئر العبد

قلبى اطمأن.. يمنح بائعة الخبز 10 ملايين دينار .. فيديو

كهربا ضحية رامز مجنون رسمي.. اليوم

كورونا يدخل شمال سيناء.. تفاصيل أول إصابة بالفيروس في آخر محافظات مصر

أزمة كورونا منعتها من الحضور.. تصرف مؤثر من عروس تجاه جدتها في يوم زفافها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنخس في رمضان.. تناول الثوم قبل وجبة الإفطار والنتيجة مذهلة

بمكياج صارخ.. فيفي عبده تستعرض جمالها بالشيفون المشجر

بسبب كورونا.. شخص يلقي زوجته من الطابق السابع