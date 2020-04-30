ضبط لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالفيوم

تمكنت، اليوم الخميس، حملة من الرقابة التموينية بالاشتراك مع إدارة تموين مركز ثان الفيوم والطب البيطري، من ضبط كمية كبيرة من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.
وأسفرت الحملة عن ضبط "71 " كيلو لحوم بلدى ذبحت خارج المجازر الحكومية بناحية العامرية والعدوة بمركز الفيوم .
وتم ضبط اللحوم بعد الكشف البيطري عليها، وتحرير 6 محاضر تموينية ضد أصحاب محلات الجزارة المخالفين وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .
جاءت الحملة تحت إشراف المهندس سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم برئاسة المهندس هشام سعيد مدير إدارة التجارة الداخلية.
كمنا شارك فيها المهندس مصطفى جلال مدير اداره تموين مركز ثان والمهندس عماد زيدان رئيس الرقابة والمفتشين محمد موسى و محمد طارق ومحمود أبوغرب .