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كهربا لـ رامز جلال: طالما انت أهلاوي تبقى عم مصر

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:18 م
كهربا
كهربا
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هاني حسين
هدد الفنان رامز جلال، محمود كهربا لاعب النادي الاهلي، بالثعبان، ضمن فقرات مقلب " رامز مجنون رسمي".


وقال كهربا: "طالما انت اهلاوي يا رامز تبقى عم مصر".


وقع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الاهلي ،ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الخميس والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.


وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.
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