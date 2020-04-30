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محافظات

ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا الى 17 في أسيوط

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:37 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
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إيهاب عمر
ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليصل 17 حالة جديدة مساء اليوم الخميس، وخروجهم من مستشفى العزل بأبوتيج ومستشفى العزل بالمدينة الجامعية في أسيوط.

وحرص أطباء وتمريض والعاملين بمستشفى ابوتيج للعزل، ومستشفى العزل بالمدينة الجامعية بأسيوط، على الاحتفال بشفاء الحالات الجديدة وعمل تورتة والتقاط الصور التذكارية معهم ورفع علامة النصر ابتهاجا بشفائهم.

وأشار مصدر مسئول بصحة أسيوط، إلي أن إجمالي عدد حالات التعافي بلغ 78 شخصًا، مشيرا إلي وجود حالات أخرى تتحسن تدريجيا، ومن المرجح خروج دفعة اخرى من المتعافين خلال الأيام المقبلة.

وأكد الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على الجهد المبذول من الأطباء والتمريض والعاملين في مستشفى العزل بابوتيج، وتكاتفهم في علاج ورعاية المصابين بفيروس كورونا ومتابعتهم حتى تماثلهم للشفاء.
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