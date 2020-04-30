ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا الى 17 في أسيوط

ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليصل 17 حالة جديدة مساء اليوم الخميس، وخروجهم من مستشفى العزل بأبوتيج ومستشفى العزل بالمدينة الجامعية في أسيوط.





وحرص أطباء وتمريض والعاملين بمستشفى ابوتيج للعزل، ومستشفى العزل بالمدينة الجامعية بأسيوط، على الاحتفال بشفاء الحالات الجديدة وعمل تورتة والتقاط الصور التذكارية معهم ورفع علامة النصر ابتهاجا بشفائهم.





وأشار مصدر مسئول بصحة أسيوط، إلي أن إجمالي عدد حالات التعافي بلغ 78 شخصًا، مشيرا إلي وجود حالات أخرى تتحسن تدريجيا، ومن المرجح خروج دفعة اخرى من المتعافين خلال الأيام المقبلة.



