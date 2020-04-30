AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد درة خائفة بسبب هدية أحمد السقا.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:13 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
حلت الفنانة درة، ضيفة على حلقة اليوم الخميس، من برنامج "إغلب السقا"، الذي يقدمه الفنان أحمد السقا، بمشاركة الفنانة رزان المغربي، عبر شاشة mbc مصر.

وخلال الحلقة.. استقبل السقا، درة وأهداها باقة من الورد إلا أنه دس بين ورود هذه الباقة فأرا غير حقيقي، ما أخافها وأرعبها، مؤكدة أنها تعاني من فوبيا الفئران.

تعرض حلقات برنامج "أغلب السقا" على قناة MBC مصر في تمام السابعة مساءً، وتُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير معتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه النجمة رزان مغربي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاده.. الاسم الحقيقي وسبب وفاة فاخر فاخر

نجمات برج الحوت.. عمرو دياب لقب دينا الشربيني بـ أجمل عيون وأم روح حلوة.. أكثرهن جمالا يسرا.. وملكة الأناقة نجوى كرم

حنية سيرين عبد النور ورومانسية دينا الشربيني.. مواصفات نجمات برج الحوت

مشاهير من بلدي.. رشوان توفيق فنان بدرجة "صوفي"

فى عيد ميلادها.. تعرف على شجرة عائلة أميرة العايدي

بعد هجومها على العمالة اليومية.. تعرف على عمر داليا البحيرى الحقيقى وعدد زيجاتها

ترشيحاتنا

هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط.. أمين الفتوى يجيب

كندة علوش توجه رسالة لصناع مسلسل ب١٠٠ وش.. شاهد

أخبار الزمالك.. تفاصيل حبس النقاز لاعب الفريق السابق.. حقيقة عودة باسم مرسي للفريق

الجنيه يتحدى كورونا.. سعر صرف الدولار ينخفض 28 قرشا خلال العام الجاري

إصابة رئيس وزراء روسيا بفيروس كورونا

تعليق ناري من كهربا على حلقة رامز مجنون رسمى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض.. سيرين عبد النور بإطلالة محتشمة في أحدث جلسة تصوير

بحمض نووي خارق.. عجوز 101 سنة تهزم كورونا والسرطان والأنفلونزا الإسبانية

ريا أبي راشد تستعرض مجوهراتها في المناسبات عبر انستجرام