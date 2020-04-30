شاهد درة خائفة بسبب هدية أحمد السقا.. فيديو

حلت الفنانة درة، ضيفة على حلقة اليوم الخميس، من برنامج "إغلب السقا"، الذي يقدمه الفنان أحمد السقا، بمشاركة الفنانة رزان المغربي، عبر شاشة mbc مصر.

حلت الفنانة درة، ضيفة على حلقة اليوم الخميس، من برنامج "إغلب السقا"، الذي يقدمه الفنان أحمد السقا، بمشاركة الفنانة رزان المغربي، عبر شاشة mbc مصر.

وخلال الحلقة.. استقبل السقا، درة وأهداها باقة من الورد إلا أنه دس بين ورود هذه الباقة فأرا غير حقيقي، ما أخافها وأرعبها، مؤكدة أنها تعاني من فوبيا الفئران.

وخلال الحلقة.. استقبل السقا، درة وأهداها باقة من الورد إلا أنه دس بين ورود هذه الباقة فأرا غير حقيقي، ما أخافها وأرعبها، مؤكدة أنها تعاني من فوبيا الفئران.

تعرض حلقات برنامج "أغلب السقا" على قناة MBC مصر في تمام السابعة مساءً، وتُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.



