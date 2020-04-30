إنتر ميلان يحدد سعر نجم الفريق

يقترب سوق الانتقالات الصيفية من فتح أبوابه، وسط اهتمام قوي من عمالقة الكرة الأوروبية بالحصول على خدمات أحد نجوم نادي إنتر ميلان.









تقارير صحفية ذكرت أن المدير الفني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يمنح صفقة ضم مدافع جديد أولوية قصوى، الصيف القادم، بسبب معاناة النادي طيلة منافسات الموسم الجاري، من أزمات دفاعية.









وكشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، اليوم الخميس، أن مانشستر سيتي في طريقه للفشل، بشأن رغبته ضم ميلان سكرينيار، نجم إنتر.









الصحيفة أكدت أن إدارة النادي الإيطالي حدد 70 مليون يورو، مقابل بيع المدافع السلوفاكي الدولي، مما يعني أن السيتزنز غير قادر على دفع قيمته.









والسبب، عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للنادي الإنجليزي، حين حرمه من المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسمين مقبلين، بسبب كسر قوانين المال النظيف.