البورصة تربح 36.9 مليار جنيه في أبريل الحالي.. وارتفاع جماعي لمؤشراتها

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الشهر الحالي، مكاسب بلغت نحو 9ر36 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 8ر569 مليار جنيه، مقابل 9ر532 مليار جنيه خلال الشهر السابق بارتفاع بلغ نسبته 9ر6%.





وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي (إيجي اكس 30) بنسبة 01ر10 فى المائة ليسجل مستوى 04ر10554 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70) بنحو 16ر23 فى المائة ليبلغ مستوى 35ر 1225نقطة ، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 01ر10 في المائة ليبلغ مستوى 08ر1134 نقطة.





وأشار إلى أن انخفاض قيم التداول - خلال الشهر الحالي - لتبلغ 9ر 64 مليار جنيه من خلال تداول 569ر6 مليار ورقة منفذة على 614 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 6ر126 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 509ر5 مليار ورقة منفذة على 520 ألف عملية خلال الشهر الماضي.





ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 77ر32 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 23ر67% خلال الشهر.





وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 5ر68 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 9ر25% والعرب على 5ر5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.





ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 6ر3 مليار جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 3ر169 مليون جنيه.





يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 66 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 26% وسجل العرب 8 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 605ر6 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 312ر1 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.