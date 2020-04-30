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ديني

وزير الأوقاف ينعى شهداء مدينة بئر العبد.. ويؤكد: مليون منسي آخر على درب البطولة

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:26 م
وزير الأوقاف ينعى
وزير الأوقاف ينعى شهداء مدينة بئر العبد
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محمود ضاحي
أدان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس  الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة بعبوة ناسفة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، ناعيا شهداء الواجب الوطني الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن والحفاظ على أمنه وأمانه، سائلًا الله (عز وجل) لهم جميعا واسع الرحمة والمغفرة.

وأكد الوزير في بيان له أن الوقوف بجانب الجيش والشرطة واجب الوقت، كما دعا إلى ضرورة التكاتف محليًّا ودوليًّا لدحر الإرهاب، مع ضرورة العمل الجاد على القضاء على الإرهاب وداعميه وغلِّ يد مموليه ومحاسبتهم على دعمهم للإرهاب، مشيدًا بتضحيات رجال الجيش والشرطة الأبطال العظماء ، مؤكدا أن يد الخسة والغدر لن تنال من عزيمة أبطال قواتنا المسلحة الشرفاء.
 
وأضاف أن هناك مليون منسي آخر على درب البطولة والفداء فجيل العاشر من رمضان قد عاد لدحر الإرهاب، ودعم هؤلاء الأبطال والوقوف خلفهم بكل قوة واجب الوقت دينيَّا ووطنياَّ.

من ناحية أخرى، أطلقت فروع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، من خلال فروعها بدول العالم عددًا من البرامج الثقافية والتوعوية خلال شهر رمضان المعظمم بعدة لغات، يقدمها علماء الأزهر الشريف وأعضاء الفروع ، تعرض على الموقع الالكترونى الرسمى للمنظمة ، وموقع مجلة الرواق الناطقة بإسم المنظمة، وصفحة المنظمة على موقع التواصل الاجتماعىfacebook ، وذلك بديلا عن الأنشطة الميدانية، التى تنفذ كل عام، وتوقفت نظرًا للظروف العالمية لجائحة كورونا والبعد عن التجمعات.
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