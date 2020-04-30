عقب إصابة عامل بكورونا.. إغلاق مركز تجاري في مكة المكرمة

أعلنت السلطات السعودية، الخميس، إغلاق مركز تجاري في مكة المكرمة، وذلك عقب إصابة عامل به بفيروس كورونا المستجد.





كشف مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم (الخميس)، تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، فيما تم تسجيل 210 حالات تعافٍ إضافية، وخمس حالات وفاة جديدة.





وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين مدن المملكة كالتالي: الرياض (440)، مكة المكرمة (392)، جدة (120)، المدينة المنورة (119)، الدمام (110)، الجبيل (35)، الهفوف (29)، القطيف (23)، الطائف (17)، الزلفي (13)، بريدة (11)، خليص (8)، الخبر (7)، تبوك (4)، رأس تنورة (3)، المزاحمية (3)، الجفر (2)، حائل (2)، خميس مشيط (1)، الظهران (1)، أملج (1)، حفر الباطن (1)، القنفذة (1)، القريات (1)، رفحاء (1)، وادي الدواسر (1)، ساجر (1).





وقال العبدالعالي في المؤتمر الصحفي للإيجاز اليومي لكشف مستجدات كورونا في المملكة: 17% من حالات الإصابة الجديدة لسعوديين، فيما كانت الإصابات بين غير السعوديين بنسبة 83%.





وتابع: بالتالي يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في المملكة إلى 22.753 حالة، من بينها 19.428 حالة نشطة، ويستمر تقديم الرعاية الطبية المناسبة لها، ومعظمهم في حالة مطمئنة وأوضاع صحية مستقرة، فيما 123 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة المخصصة والملائمة لتقديم الرعاية الطبية لها.