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رياضة

الاتحاد يطالب بـ إلغاء الدوري .. والزمالك يدعمه .. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:28 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
طالب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بضرورة عقد جلسه لـ اتحاد الكرة مع رؤساء اندية الدوري لمناقشه جميع السيناريوهات المقترحه لـ عودة الدوري مشددا ان جميع الاندية لن توافقه على اي مقترحات مقدمة

وأضاف محمد مصيلحي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن هناك 13 ناديا استقرا على الغاء الدوري المصري لهذا الموسم نظرا لصعوبه عودته في الوقت الراهن على الرغم من الخسائر المادية التي ستلحق بالجميع.

وتابع أن هناك جروب على " اوتس اب " بضم رؤساء جميع اندية الدوري المصري حيث استقر 13 نادي على ضروروة الغاء الدوري  وهو " دجلة، وطنطا، الاتحاد، المصري، وحرس الحدود، والجونة، ونادي مصر، والجيش، المقاصة، الزمالك، وسموحة، أسوان، الإسماعيلي.

وتابع محمد مصبلحي أن الهدف من مطالبتهم بالغاء الدوري هو المصلحة العامة مشددا على ان فريق الاتحاد في المركز الخامس بجدول الدوري كما انه سدد 65% من عقود اللاعبين.

واضاف ان كرة القدم في مصر متوقفه منذ اكثر من 50 يوما.
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