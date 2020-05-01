الاتحاد يطالب بـ إلغاء الدوري .. والزمالك يدعمه .. فيديو

طالب

محمد مصيلحي

رئيس نادي الاتحاد السكندري بضرورة عقد جلسه لـ اتحاد الكرة مع رؤساء اندية الدوري لمناقشه جميع السيناريوهات المقترحه لـ عودة الدوري مشددا ان جميع الاندية لن توافقه على اي مقترحات مقدمة