AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرماد يخترق السحاب.. انفجار بركان في إحدى الجزر اليابانية.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:27 ص
سحابة بركانية
سحابة بركانية
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد  رماد بركاني يغطي إحدى بلدات جزر الكوريل .

وثار بركان "إيبيكو"، فى جزيرة "باراموشير"، الواقعة فى أرخبيل جزر الكوريل الروسية وقذف رماده ليغمر بلدة سيفيرو- كوريلسك.

وتوثق اللقطات آثار ثوران البركان حيث غطت سحب الرماد سيارات ومنازل البلدة.

وحسب التقرير الصادر عن فريق الاستجابة للثوران البركاني في إقليم كامشاتكا فإن "نشاطا بركانيا معتدلا" يستمر في إبييكو، وقذف الرماد إلى مسافة ستة كيلومترات "يمكن أن يحدث في أي وقت". 

ويقع بركان أيبيكو على بعد سبعة كيلومترات غرب بلدة سيفيرو- كوريلسك وهو أحد البراكين النشطة في أرخبيل جزر الكوريل الروسية.

يذكر أن جزر الكوريل تتألف من أربع جزر تقع بين شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية وجزيرة هوكايدو اليابانية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لحظة انفجار بركان في إندونيسيا

زلزال عنيف يضرب جزر الكوريل الروسية

كوارث 2020 تتوالى .. شاهد لحظة انفجار بركان كراكاتوا الخطير

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة .. برسالة مؤثرة محمد صلاح ينعى شهداء الوطن .. أمير مرتضى يهاجم إدارة الأهلي.. 13 ناديا طالبوا بإلغاء الدوري

محمد هنيدي ينفي سخريته من محمد عادل إمام

سعر اليورو يتراجع في مصر 80 قرشا منذ بداية كورونا

هذه مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة قبل العيد.. اعرف التفاصيل

أمير مرتضى: أجاي بداية أزمة الأهلي وتركي آل الشيخ بعد صفقة الشناوي.. فيديو

انهيار المستشفى الميداني القطري يتصدر تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاها .. 20 صورة تبرز إطلالات مثيرة للجدل لـ منة عرفة

طفل يبني مسجدا من الكرتون في المنزل للصلاة وقراءة القرآن.. فيديو وصور

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الكنتالوب