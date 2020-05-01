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محافظات

محافظ الشرقية ناعيا شهداء بئر العبد: ستظل ذكراكم خالدة في أذهاننا

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:48 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أدان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحادث الإرهابي الأليم الذي إستهدف بوحشيه أحد المركبات المدرعه جنوب مدينه بئرالعبد بشمال سيناء وتفجيرها بعبوة ناسفه وأسفرعنه استشهاد عدد من رجالات القوات المسلحة البواسل ووقوع مصابين.


 وقال المحافظ أن كل حادثه تستهدف أطهر جنود الأرض وتسقط منهم الشهداء والجرحى ما هي إلا محاولات بائسة لإختراق الصف وزعزعه الأمن والأمان فتلك الحوادث تشعل الثورة في  ضمير الإنسانية بأسرها وتضعنا جميعا أمام مسئولياتنا الأساسية المتمثلة في ضرورة تضافر جميع الجهود  من أجل المواجهة الحاسمة للإرهاب والعنف والتطرف الفكري، وبذل الجهد الصادق من أجل تعزيز وترسيخ قيم الولاء والإنتماء وحب الوطن والتضحية والدفع  بالغالي والنفيس من أجل حمايه ورفعه شأن الوطن الحبيب مصر.


وأكد المحافظ أن رمضان هو شهر شرف بأن يكون شهر  للشهداء الأحياء عند ربهم يرزقون على مر العصور والأزمان  بداية بغزوة بدر ومرورا بحرب أكتوبر ووصولًا إلى مكافحة الدولة المصرية العريقه الإرهاب في شمال سيناء  في السنوات العشر الأخيرة، مشيرًا إلى أن مصر التي ذكرها الله في قرأنه العظيم ستظل محفوظة بحماية ربانيه رغم كيد الكائدين ومكرالماكرين وتدبيرالحاقدين واللذين لن ينالوا من الوطن الطاهر أبدا طالما به رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.


وطالب المحافظ  جموع أبناء المحافظة الإلتفاف صفًا واحدًا حول هذا الوطن الغالي وبذل المزيد من الجهد الممتزج  بالإخلاص حتى نستطيع اقتلاع الإرهاب من جذوره ودحره  في جحوره ..داعيا أن يتغمد الله شهداء الوطن بالرحمه ويلهم ذويهم الصبر والسلوان كما تمنى المحافظ الشفاء العاجل للمصابين.


وأختتم محافظ الشرقية نعيه قائلا..حفظ الله مصر وحفظ شعبها وجيشها وشرطتها من كل مكروه وسوء.

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