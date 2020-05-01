لبنان يسجل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة،عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم وافد من بريطانيا.





وبذلك ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان إلى 192 حالة.





فيما بلغ عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا 24 حالة، كما سجل لبنان 192 حالة شفاء حتى الآن.





ويواصل فيروس كورونا تفشيه حول العالم، حيث تجاوز تعداد المصابين به 3 ملايين حالة، في حين تخطى تعداد الوفيات الناجمة عنه حاجز الـ200 ألف.





وتعد الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء، من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إنها تضم لوحدها ثلث الإصابات وربع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم.



