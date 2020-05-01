أهالى عزبة قنديل بالبحيرة يتشحون بالسواد حزنا على اغتيال الشهيد.. فيديو وصور

اتشح أهالى عزبة قنديل التابعة لقرية منشأة راضى بمركز كوم حمادة بالسواد حزنا على استشهاد المجند مقاتل محمد عبد العزيز الجوهرى جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العب.





وينتظر أسرة الشهيد وأهالى قرية ابيوقة وصول جثمان الشهيد لتشييع جنازته من مسقط رأسه ودفنه فى مقابر العائلة





نعى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم، جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، وتوجه بالدعاء إلى الله لسرعة الشفاء للمصابين.





و أكد محافظ البحيرة ، أن تلك المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيطرة التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور ، وستظل قواتنا المسلحة دائما الحصن والسند تحمي أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد أعداء الأوطان و.هذه المحاولات





وكان أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و٨ جنود. وأكدت، القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره













تودع محافظة البحيرة بعد قليل وفور وصول الجثامين شهيدين من خيرة أبنائها وأبناء قواتنا المسلحة الباسلة شهداء حادث تفجير المدرعة الذى وقع مساء أمس جنوب بئر العبد بسيناء





لينضم البطل الشهيد جندي محمد عبد العزيز عبد الحليم الجوهرى ابن عزبة قنديل بمنشأة راضى بمركز كوم حمادة

والبطل الشهيد جندي أحمد حامد محمد عبد النبى ابن عزبة ٥ / ٣ التابعة لقرية كوم أشو بمنطقة ابيس بمركز كفر الدوار

لكتيبة الشهداء التى روت دمائهم الذكية أرض الوطن لتبقى مصر آمنة ومطمئنة، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور ، ولتظل قواتنا المسلحة دائما الحصن والسند تحمي أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد أعداء الأوطان والأديان