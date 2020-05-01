AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أهالى عزبة قنديل بالبحيرة يتشحون بالسواد حزنا على اغتيال الشهيد.. فيديو وصور

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:58 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
اتشح أهالى عزبة قنديل التابعة لقرية منشأة راضى بمركز كوم حمادة  بالسواد حزنا على استشهاد المجند مقاتل محمد عبد العزيز الجوهرى جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العب.

وينتظر أسرة الشهيد وأهالى  قرية ابيوقة وصول جثمان الشهيد لتشييع جنازته من مسقط رأسه ودفنه فى مقابر العائلة

نعى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم، جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، وتوجه بالدعاء إلى الله لسرعة الشفاء للمصابين.

و أكد محافظ البحيرة ، أن تلك المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، وسيطرة التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور ، وستظل قواتنا المسلحة دائما الحصن والسند تحمي أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد  أعداء الأوطان و.هذه المحاولات

وكان أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و٨  جنود. وأكدت، القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره



تودع محافظة البحيرة بعد قليل وفور وصول الجثامين شهيدين من خيرة أبنائها وأبناء قواتنا المسلحة الباسلة شهداء حادث تفجير المدرعة الذى وقع مساء أمس جنوب بئر العبد بسيناء 

  لينضم البطل الشهيد  جندي  محمد عبد العزيز عبد الحليم الجوهرى ابن عزبة قنديل بمنشأة راضى  بمركز كوم حمادة  
والبطل الشهيد  جندي أحمد حامد محمد عبد النبى  ابن عزبة ٥ / ٣ التابعة لقرية كوم أشو بمنطقة ابيس بمركز كفر الدوار 
لكتيبة الشهداء التى روت دمائهم الذكية أرض الوطن  لتبقى مصر  آمنة ومطمئنة، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور ، ولتظل قواتنا المسلحة دائما الحصن والسند تحمي أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد  أعداء الأوطان والأديان
 
ويتقدم  اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والمستشار العسكرى والقيادات التنفيذية والأمنية جنازة وتشيع الشهيد جندي  محمد عبد العزيز عبد الحليم الجوهرى مركز كوم حمادة  وتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد كما سيشهد م حازم الاشمونى السكرتير العام نائبا عن اللواء المحافظ جنازة وتشيع  الشهيد  جندي أحمد حامد محمد عبد النبى ابن مركز كفر الدوار.
أهالى عزبة قنديل بالبحيرة يتشحون بالسواد حزنا على اغتيال الشهيد.. فيديو وصور
أهالى عزبة قنديل بالبحيرة يتشحون بالسواد حزنا على اغتيال الشهيد.. فيديو وصور
أهالى عزبة قنديل بالبحيرة يتشحون بالسواد حزنا على اغتيال الشهيد.. فيديو وصور
أهالى عزبة قنديل بالبحيرة يتشحون بالسواد حزنا على اغتيال الشهيد.. فيديو وصور
أهالى عزبة قنديل بالبحيرة يتشحون بالسواد حزنا على اغتيال الشهيد.. فيديو وصور
أهالى عزبة قنديل بالبحيرة يتشحون بالسواد حزنا على اغتيال الشهيد.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء ينعى شهداء القوات المسلحة فى بئر العبد

واقفين بيحمونا.. كهربا ينعى شهداء بئر العبد

شيكابالا يعنى شهداء بئر العبد

رحم الله شهداء وأبطال مصر.. كريم عبد العزيز ينعى شهداء بئر العبد

عاش شهداء الوطن.. فتحي عبد الوهاب ينعى شهداء القوات المسلحة

محافظ البحيرة: محاولات الإرهاب الخسيسة مصيرها إلى زوال وسيبقى الوطن

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها .. فارق العمر بين منة عرفة وعلي غزلان وقصة ارتباطهما

شاعر سعودي: برنامج رامز جلال تافه ومبتذل ومفبرك

حدث ليلا .. إعلان موعد مرتبات مايو.. انهيار كوبري .. والصحة العالمية تهاجم الصين

الحكومة:الإعلان عن إجراءات تسليم المشروعات البحثية لمراحل التعليم المختلفة الأسبوع المقبل

أين تقف الزوجة في الصلاة مع زوجها في البيت؟ شاهد رد الإفتاء

محصلتش من 10 سنين.. تجار سوق العبور يزفون بشرى عن أسعار الخضروات.. فيديو

AdvertisementS

عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية ..الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا و تنفي 9 شائعات.. فيديوجراف

بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت

الحكومة: إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل غير صحيح

متى تعود الحياة لطبيعتها في مصر وترفع قيود فيروس كورونا؟.. الحكومة تجيب

وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل طب قصر العيني بفيروس كورونا

خالد الغندور يرد بقوة على تصريحات كهربا ضد الزمالك في "رامز مجنون رسمي".. فيديو

حقيقة أم شائعة؟.. عودة حركة الطيران في مصر بدءا من 16 مايو

والد شهيد الدقهلية: "كلمنى قبل استشهاده وقالى خد بالك من نفسك ونفسي راحت منى"

طعن عدة أشخاص..مقتل شخص برصاص الشرطة الأسترالية بأحد مراكز التسوق

هو محمد رمضان قلبه في دراعه ؟ .. الجمهور يسخر من مسلسل البرنس

وسط أنباء عن وفاته..تايوان تكشف معلومات جديدة حول صحة زعيم كوريا الشمالية

بعد كشفها عن سر دخولها السجن .. عايدة رياض مطلوبة على جوجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ودعت البراءة.. 20 صور تكشف تطور إطلالات منة عرفة فى عيد ميلادها

أهالى عزبة قنديل بالبحيرة يتشحون بالسواد حزنا على اغتيال الشهيد.. فيديو وصور

تويوتا toyota تعلن تخفيضا كبيرا على أحد موديلات 2020 .. صور