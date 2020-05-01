النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

أفات مصادر أمنية بأن الحالة المرورية الصباحية، اليوم الجمعة، في شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، تشهد سيولة مرورية بحركة السير.





ويشهد طريق الأوتوستراد سيولة مرورية تامة في الاتجاهين القادم والمتجه من مدينة 15 مايو مرورا بمناطق حلوان وطرة، وصولا لمناطق المعادي والطريق الدائري، حتى مناطق شمال القاهرة.





كما تستقر الحالة المرورية على طريق كورنيش النيل بمناطق المعادي ومصر القديمة وقصر العيني، وماسبيرو ومناطق شبرا، مع هدوء حركة السيارات في وسط العاصمة.





ويشهد ميدان الجيزة انسيابا في حركة السير مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، مع ظهور سيولة مرورية بمناطق كورنيش النيل، بدءًا من شارع البحر الأعظم وصولًا إلى مراد وانتهاء بالعجوزة.





وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم وجامعة الدول، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.





وأشارت المصادر إلى استقرار الحالة المرورية على كوبري 6 أكتوبر في القادم والمتجه من المناطق الشمالية ومدينة نصر والعباسية حتى مناطق وسط البلد ورمسيس والتحرير ونهاية بمناطق الزمالك والعجوزة.





كما يشهد طريق صلاح سالم استقرارا في الحالة المرورية في القادم والمتجه من مناطق مطار القاهرة ومصر الجديدة إلى مناطق العباسية والقلعة ومصر القديمة.