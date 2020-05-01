AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأسطول الروسي يجري سلسلة من الرمايات بالذخائر الحية..فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:26 م
الذخيرة الحية
الذخيرة الحية
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها إجراء السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي سلسلة من الرمايات بالذخائر الحية على الأهداف الجوية والساحلية وذلك باستخدام المدافع والصواريخ المضادة للجو.

وقال ناطق باسم الأسطول إن طراد "فارياغ" الحامل للصواريخ ومدمرة"بيستري" وكذلك سفينتي مكافحة الغواصات "الأميرال تريبوتس" و" الأميرال بانتيلييف" نفذتا الرماية من مدافع "آكا – 130" و" آكا – 100" الأوتوملتيكية على الأهداف الساحلية المستورة.

وقضى سيناريو التدريبات، حسب الناطق، بأن تكون تحشدات المعدات الحربية والمنشآت الدفاعية للعدو الافتراضي أهدافا تدريبية لها.

ومن ناحية أخرى فإن وكالة "إنترفاكس" الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بإجراء التدريبات الخاصة بصد غارات جوية للعدو الافتراضي من قبل السفن الحربية الصديقة. ولعبت صواريخ "سامان" التدريبية دور الأهداف التي هاجمت السفن .

وقالت الوكالة إن وسائل الدفاع الجوي لسفن أسطول المحيط الهادئ اكتشفت صواريخ العدو الافتراضي ودمرتها بنجاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

سائق كريزي تاكسي يعطي راكبا كيكة بها سم

والله ما هنخاف.. مذيعة دي إم سي تبكى على الهواء: مش قادرة أتماسك.. فيديو

بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت

وسط أنباء عن وفاته..تايوان تكشف معلومات جديدة حول صحة زعيم كوريا الشمالية

رقم مرعب.. أمريكا تحصد ثلث مصابى كورونا.. تفاصيل

بسعر التكلفة.. جامعة أكسفورد تعلن موعد ظهور لقاح كورونا

AdvertisementS

عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية ..الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا و تنفي 9 شائعات.. فيديوجراف

بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت

للمتعافين من كورونا.. دعوة للتبرع بـ 1.5 لتر دم لإنقاذ مصابي الفيروس

الحكومة: إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل غير صحيح

متى تعود الحياة لطبيعتها في مصر وترفع قيود فيروس كورونا؟.. الحكومة تجيب

وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل طب قصر العيني بفيروس كورونا

خالد الغندور يرد بقوة على تصريحات كهربا ضد الزمالك في "رامز مجنون رسمي".. فيديو

والد شهيد الدقهلية: "كلمنى قبل استشهاده وقالى خد بالك من نفسك ونفسي راحت منى"

حقيقة أم شائعة؟.. عودة حركة الطيران في مصر بدءا من 16 مايو

هو محمد رمضان قلبه في دراعه ؟ .. الجمهور يسخر من مسلسل البرنس

طعن عدة أشخاص..مقتل شخص برصاص الشرطة الأسترالية بأحد مراكز التسوق

وسط أنباء عن وفاته..تايوان تكشف معلومات جديدة حول صحة زعيم كوريا الشمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ودعت البراءة.. 20 صور تكشف تطور إطلالات منة عرفة فى عيد ميلادها

أهالى عزبة قنديل بالبحيرة يتشحون بالسواد حزنا على اغتيال الشهيد.. صور

تويوتا toyota تعلن تخفيضا كبيرا على أحد موديلات 2020 .. صور