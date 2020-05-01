الكويت تسجل 353 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت الصحة الكويتية، 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلًا عن 63 حالة شفاء.

كما أعلنت عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لـ 4377 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة الإجمالية 30 شخصا حتى الآن.

فيما وصل عدد حالات التعافي من "كوفيد 19"، لـ 1602، وذلك عقب تماثل 63 حالة للشفاء.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الخميس، أن أوروبا لا تزال في قبضة الوباء، على الرغم من تراجع معدل الإصابات في عدد من الدول لا سيما إسبانبا، مضيفا أن "هذا الفيروس لا يرحم ويجب أن نظل يقظين ومثابرين وصبورين، كما يجب أن نكون مستعدين لتكثيف الإجراءات عند الحاجة".



