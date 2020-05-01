AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت تسجل 353 إصابة جديدة بـ كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:26 م
الكويت تسجل ارتفاعا
الكويت تسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت الصحة الكويتية، 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلًا عن 63 حالة شفاء.

كما أعلنت عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لـ 4377 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة الإجمالية 30 شخصا حتى الآن.

فيما وصل عدد حالات التعافي من "كوفيد 19"، لـ 1602، وذلك عقب تماثل 63 حالة للشفاء.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الخميس، أن أوروبا لا تزال في قبضة الوباء، على الرغم من تراجع معدل الإصابات في عدد من الدول لا سيما إسبانبا، مضيفا أن "هذا الفيروس لا يرحم ويجب أن نظل يقظين ومثابرين وصبورين، كما يجب أن نكون مستعدين لتكثيف الإجراءات عند الحاجة".

وحذر رئيس مكتب المنظمة العالمية في أوروبا، الدكتور هانس كلو، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، من أن القارة لا تزال "في قبضة" جائحة فيروس كورونا حتى مع تخفيف نحو ثلاثة أرباع دول القارة للإجراءات التقييدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت تسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات كورونا

الإمارات تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات كورونا

الكويت تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والاجمالى 417

الكويت تسجل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

شفاء 115 حالة جديدة.. ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في الكويت

ترشيحاتنا

الحكومة: إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل غير صحيح

بطائرة عسكرية.. وصول جثمان شهيدي بئر العبد إلى مطار سوهاج

العودة للصلاة في الجوامع.. قبرص ترفع الحظر التدريجي عن المساجد

مفيش التزام.. مدير مستشفى صدر العباسية السابق يحمل المواطنين زيادة الإصابات بـ كورونا

رقم مرعب.. أمريكا تحصد ثلث مصابى كورونا.. تفاصيل

بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت

AdvertisementS

عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية ..الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا و تنفي 9 شائعات.. فيديوجراف

بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت

للمتعافين من كورونا.. دعوة للتبرع بـ 1.5 لتر دم لإنقاذ مصابي الفيروس

الحكومة: إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل غير صحيح

متى تعود الحياة لطبيعتها في مصر وترفع قيود فيروس كورونا؟.. الحكومة تجيب

وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل طب قصر العيني بفيروس كورونا

خالد الغندور يرد بقوة على تصريحات كهربا ضد الزمالك في "رامز مجنون رسمي".. فيديو

والد شهيد الدقهلية: "كلمنى قبل استشهاده وقالى خد بالك من نفسك ونفسي راحت منى"

حقيقة أم شائعة؟.. عودة حركة الطيران في مصر بدءا من 16 مايو

هو محمد رمضان قلبه في دراعه ؟ .. الجمهور يسخر من مسلسل البرنس

طعن عدة أشخاص..مقتل شخص برصاص الشرطة الأسترالية بأحد مراكز التسوق

وسط أنباء عن وفاته..تايوان تكشف معلومات جديدة حول صحة زعيم كوريا الشمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ودعت البراءة.. 20 صور تكشف تطور إطلالات منة عرفة فى عيد ميلادها

أهالى عزبة قنديل بالبحيرة يتشحون بالسواد حزنا على اغتيال الشهيد.. صور

تويوتا toyota تعلن تخفيضا كبيرا على أحد موديلات 2020 .. صور