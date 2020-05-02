الإمام أبو حنيفة .. قصة حياة الفقيه الذي مات في سجنه

من هو الإمام أبو حنيفة ؟ هو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، واسمه النعمان بن ثابت بن المرزبان، يعود نسبه إلى أسرة من أشراف الفرس، أسلم جدّه في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- وانتقل إلى الكوفة وعاش فيها، وهناك ولد الإمام عام ثمانين للهجرة على أرجح الأقوال، وكانت أسرته أسرةً غنيّة تعمل بالتّجارة، فكانت بداية أبي حنيفة تاجرًا.





حفظ الإمام أبي حنيفة، القرآن الكريم في صغره، وحجّ البيت الحرام وهو ابن ستّ عشرة سنة مع أبيه، ويروى أنّ والده ثابت قد عاصر عليًّا بن أبي طالب -كرّم الله وجهه- فدعا له بالخير ولذريّته كذلك، وقد أخذ العلم عن شيوخ بلغوا أربعة آلاف شيخ، منهم سبعة من الصحابة، وثلاثة وتسعون من التابعين، ومن بقي منهم من تابعي التابعين، وقد أخذ الفقه عن حمّاد بن أبي سلمة.





ومن شيوخه أيضًا عطاء بن أبي رباح والشعبي وعمرو بن دينار ومحمّد الباقر -والد الإمام جعفر الصادق- وابن شهاب الزُّهري، وأخذ عنه العلم خلق كُثُر منهم القاضي أبو يوسف ووكيع -شيخ الإمام الشافعي- وعبد الرزاق بن همام شيخ الإمام أحمد بن حنبل.





كان مضرب المثل في الرأي والحكمة والعقل، أثنى عليه علماء كثر، فقال عنه الإمام الشافعي: "الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة"، وقال عنه الإمام مالك: "لو أراد أبو حنيفة أن يُقنع الناس أنّ هذه السارية -أي العمود- ذهبًا لأقنعهم"، وكان لا يخجل أن يروي العلم عمّن هو أصغر منه سنًّا؛ فقد روى عن مالك بن أنس وهو أصغر منه سنًّا، وكذلك روى عن شيبان النحوي وهو أيضًا أصغر منه سنًّا، وقد تعرَّض في حياته لمحنتين عظيمتين، وكانت الثانية أعظم من سابقتها، واحدة في عهد الدولة الأموية والأخرى في عهد الدولة العباسية،



