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تعليم

جامعة أسيوط ترد على شائعات امتحانات الدراسات العليا بكلية الخدمة اجتماعية

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:17 م
جامعة اسيوط
جامعة اسيوط
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قسم التعليم
أعلنت جامعة أسيوط، فى ردها على الجدول المتداول على السوشيل ميديا، لامتحانات الدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعية بعد الرجوع الى عميد الكلية ، أكدت إدارة جامعة اسيوط على ما يلى :

1_ الجدول المتداول هو تسريب لجدول مبدئى _ لم يتم الاعلان عنه رسميا _ ولكن تم وضعه تمهيدا لاعلانه فى حال صدور قرار رسمى من رئاسة مجلس الوزراء بإنهاء تعطيل الدراسة بعد المدة المقررة له.

2_ التزام كافة كليات الجامعة بالقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ومن المجلس الاعلى للجامعات بشأن سير العملية التعليمية وخطة اجراء الإمتحانات بالمرحلتين الجامعية والدراسات العليا وذلك وفق الخطة الزمنية المحددة على مستوى الجامعات المصرية.

3_ الحفاظ على صحة وسلامة طلاب جامعة أسيوط ومنتسبيها وعدم تعرضهم لخطر التجمعات يعد اولوية قصوى لإدارة الجامعة عند اتخاذ اى قرارات ادارية او دراسية فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة المصرية والعالم فى مواجهة منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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