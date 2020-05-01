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رياضة

مخرج وحيد.. انتخابات الجبلاية تضع اللجنة الخماسية فى ورطة

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:09 م
عمرو الجنايني ووليد
عمرو الجنايني ووليد العطار
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يسرى غازى
يواجه مسئولى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أزمة بشأن حسم مصير إقامة انتخابات مجلس إدارة الجبلاية القادم بعدما سادت حالة من الجدل حول إجرائها لمدة عام على أن يليها انتخابات أخرى بعد الدورة الأوليمبية.

وكشف مصدر مطلع داخل الجبلاية عن مخرج وحيد أمام مسؤولي اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة من أجل الخروج من ورطة الإنتخابات الذى يتمثل فى مد فترة اللجنة الخماسية المؤقتة الحالية برئاسة عمرو الجنايني لمدة عام على أن تجرى الانتخابات عقب الدورة الأوليمبية المقبلة.

يذكر أن محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة، أكد أن إقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد، يحتاج إلى دراسة متأنية، لا سيما وأن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ينص على أن الدورة 4 سنوات، ولائحة اتحاد الكرة تؤكد أن الانتخابات بعد الدورة الأولمبية "صيفا"، خاصة أنه تم تأجيل الأولمبياد لمدة عام ليقام في 2021.
 
وقال محمد الماشطة في تصريحات له: "هل الدورة الأوليمبية في 2024 ستقام في موعدها أم ستؤجل إلى 2025؟ وأرى أن الموقف القانوني لو تم إجراء الانتخابات وفق قانون الرياضة سيتم إجراؤه بعد سنة، ولكن هذا سيأخذنا لمسألة الطعون ولابد من استقراره، ولو عدلنا اللائحة من الممكن أن تجرى الانتخابات في أغسطس أو سبتمبر والأقرب للصواب أن تقام الانتخابات بعد الدورة الأوليمبية".
 
وأضاف: "لو الدورة الأولمبية 2024 ستصبح مدة المجلس 3 سنوات فقط، ولابد من دراسة الموضوع من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي"، مشيرا إلى أن إنشاء روابط  في لائحة اتحاد الكرة الجديدة، على اعتبار أن رابطة الأندية المحترفة تستطيع إدارة المسابقات وبيع الحقوق الإعلانية، ولكن قانون الرياضة الحالي لا يوجد به إشهار للروابط لأن الإشهار في وزارة التضامن وهذا مخالف للوائح الدولية.

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