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صديق أحمد علي شهيد بئر العبد: والده مريض والبطل من أسرة فقيرة.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:19 م
صديق الشهيد أحمد
صديق الشهيد أحمد علي محمد
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نورهان رأفت
شيعت جنازة الشهيد البطل أحمد علي محمد أبن مركز أخميم بسوهاج، اليوم الجمعة، والذي راح ضحية الحادث الإرهابي الغاشم بالأمس، في مدينة بئر العبد.

عرضت فضائية "تن" لقاء مع خالة الشهيد أحمد علي محمد من مدينة سوهاج، والتي بكت بكاء شديدا، وظلت تقول "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي غدروا بيه".

كما قال أحد أصدقائه المقربين، أن الشهيد من أسرة فقيره جدا، ووالده مريض، وجميع أخوته في سن صغير .

يشار إلى أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، قال إن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

والقوات المسلحة إذ تؤكد على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره

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