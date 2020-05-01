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أستاذ علم الفيروسات: عدم الالتزام بالبعد الاجتماعي خطر يهدد المجتمع .. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:44 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
قال الدكتور أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات، إن العالم يواجه أشد الكوارث ألما للبشرية، حيث نسمع كل يوم أرقاما مفزعة لأعداد المصابين.

وأوضح الدكتور أحمد شاهين عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز، أن مشكلة فيروس كورونا تكمن في أنه يكون معديا من قبل أن تظهر أعراض الفيروس على المريض.

وأكد شاهين ضرورة البعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الوقائية، التي أشارت لها وزارة الصحة.

ولفت إلى أن التباعد الاجتماعي هو "طوق النجاة" ، للشخص وأسرته، وأمر هام في تلك المرحلة.

وتابع : أن عدم الالتزام بالبعد الاجتماعي هو "خنجر مسموم" ، وأن نهاية الفيروس مرتبط بسلوكيات الإنسان.
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