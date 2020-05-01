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ديني

هذا أعظم ذكر لله في رمضان.. خطيب المسجد النبوي: لا تزاحموه بالبرامج الملهية

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:28 م
هذا أعظم ذكر لله
هذا أعظم ذكر لله في رمضان.. خطيب المسجد النبوي: أكثروا منه
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أمل فوزي
قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف: أيها الصائمون تقبل الله طاعتكم وأصلح حالكم ووفقكم فيما بقي من هذا الشهر وكتب لكم الثبات على طاعته سائر أيام الدهر.


وأضاف«العيجان» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة:  يا معاشر المسلمين رمضان شهر عبادة وتوبة شهر تقرب وأوبة شهر توبة ورجوع وإخلاص وخشوع وسجود وركوع شهر صيام وقيام شهر بر وإحسان، و طاعة الله خير مغنم ومكسب ورضاه خير ربح ومطلب والجنة حفة بالمكاره وحفة النار بالشهوات واينما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز .
وأوضح أن للعبادة المقبولة أثر في الإيمان فأثرها في القلب والجنان إصلاح النية وتزكية النفوس والتقوى والإخلاص والخشوع لله الأعلى وأثرها في الجوارح والأركان الكف عن المعاصي والمحرمات والمثابرة على فعل الخير والطاعات ، فراقبوا الله في أعمالكم فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ورُب صائم ليس له من صيامه إلا العطش والجوع والنصب ورُب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب .
  
وأكد أن القرآن أعظم ذكر الله عز وجل وترك قراءته هجر له وإعراض عنه ، وكان السلف الصالح يحرصون على قراءة القرآن وسمعه وتدبره ولهم أوراد يومية لا يفترون عنها خصوصا في هذا الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ، فاحرصوا على كثرة تلاوته ولا تزاحمه الأجهزة والبرامج الملهية .

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