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إجابات صريحة من حمدي الميرغني عن أسئلة أروى الذكية.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:28 م
حمدي الميرغني
حمدي الميرغني
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عادل نصار

رد الفنان حمدي الميرغني، على أسئلة الإعلامية أروى، خلال وقوعه ضحية برنامج المقالب للفنان رامز جلال،  «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة،في فقرة الإجابات بصراحة.


وقال الميرغني، :"لا أقرب لـ ضياء الميرغني وعملت أدوار جد، لازم تقيم إنك موهوب الأول قبل العمل في مجال التمثيل".


وأضاف:"بيومي فؤاد من رباني فنيا، ومحمد صلاح فخر العرب، والفنان رامز جلال مجنون".

 

وسخر الفنان رامز جلال، من ضحية مقلبه الفنان حمدي الميرغني، خلال حلقة اليوم من برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي.

 

وقال جلال، عن الميرغني، :"الراجل ده مكنش في دماغنا أساسا، وفجأة لقيناه في الامارات فقلنا نجيبه ونعمل فيه المقلب، ومكنش ينفع نسيبه والمقلب بينادي على صاحبه، وحطينا خطة علشان نوقعه".


وأضاف مقدم برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي»، :"حمدي اليرغني القرش هدفه الوحيد، ومعايا ومعاكم عاشق الريال ومحب الدرهم والمتيم بالدولار حمدي الميرغني".

 

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

 

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

 

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.

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