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مرأة

أيهن أجمل؟.. شاهد فنانات تألقن بـ الجمبسوت الجينز في 2020

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:33 م
شاهد فنانات تألقن
شاهد فنانات تألقن بـ الجمبسوت الجينز في 2020
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حياة عبد العزيز
تألقت أكثر من فنانة هذا العام ولاسيما في شهر رمضان الكريم، بالجمسبوت الجينز، حيث يصنف من الملابس الكاجوال أو الكلاسيك وذلك على حسب المقتنيات التي تكمل الإطلالة.

وجاءت من أبرز الفنانات التي تألقت بالجمبسوت جينز هي أحلام، ونسقت معه حذاء أنثوي بكعب عالٍ، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا بطريقة خطفت الأنظار.

كما تألقت الفنانة سيرين عبد النور وهي مرتدية الجمبسوت الجينزي في برنامجها الرمضاني سهرانين معاكم بالبيت الذي يعرض في هذه الأيام على إحدى القنوات الفضائية.

وأطلت هنا الزاهد بالجمبسوت الجينز  بطريقة بسيطة وبدون تكلف، واما الفنانة نوال الزغبي ارتدته بدون أي إضافات.

ولم تكن الفنانات العرب وحدهن من أختارت أن تتألق بالجمبسوت الجينز، فأطلت به النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، وجينفير لوبيز، وغيرهن.
أيهن أجمل؟.. شاهد فنانات تألقن بـ الجمبسوت الجينز في 2020
أيهن أجمل؟.. شاهد فنانات تألقن بـ الجمبسوت الجينز في 2020
أيهن أجمل؟.. شاهد فنانات تألقن بـ الجمبسوت الجينز في 2020
أيهن أجمل؟.. شاهد فنانات تألقن بـ الجمبسوت الجينز في 2020
أيهن أجمل؟.. شاهد فنانات تألقن بـ الجمبسوت الجينز في 2020
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