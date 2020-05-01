أيهن أجمل؟.. شاهد فنانات تألقن بـ الجمبسوت الجينز في 2020

تألقت أكثر من فنانة هذا العام ولاسيما في شهر رمضان الكريم، بالجمسبوت الجينز، حيث يصنف من الملابس الكاجوال أو الكلاسيك وذلك على حسب المقتنيات التي تكمل الإطلالة.





وجاءت من أبرز الفنانات التي تألقت بالجمبسوت جينز هي أحلام ، ونسقت معه حذاء أنثوي بكعب عالٍ، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا بطريقة خطفت الأنظار.





كما تألقت الفنانة سيرين عبد النور وهي مرتدية الجمبسوت الجينزي في برنامجها الرمضاني سهرانين معاكم بالبيت الذي يعرض في هذه الأيام على إحدى القنوات الفضائية.









ولم تكن الفنانات العرب وحدهن من أختارت أن تتألق بالجمبسوت الجينز، فأطلت به النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، وجينفير لوبيز، وغيرهن.