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منوعات

استغلال للموقف.. شركة صينية تبتكر سيارات مضادة للفيروسات

السبت 02/مايو/2020 - 01:39 ص
سيارة
سيارة
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أماني إبراهيم
سيارة مضادة للفيروسات، هذا أبرز ما ابتكرته مصانع السيارات الصينية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ظل المخاوف المتزايدة من موجة جديدة للمرض في البلاد.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية فقد ابتكرت شركة (جيلي) لصناعة السيارات الأجرة الشهيرة في المملكة المتحدة، فكرة جديدة لسيارة مضادة للفيروسات بطريقة مبتكرة تشبه فكرة الحماية التي توفرها أقنعة الوجه (الكمامات) للأشخاص.

وابتكرت الشركة الصينية لهذه الفكرة في ظل الانخفاض الحاد التي تشهده مبيعات مصانع السيارات في الصين، واستطاعت استغلال تفشي فيروس كورونا المستجد كجائحة عالمية للترويج إلى منتجاتها بأفكار جديدة.

وتعد الشركة الصينية هي أول من ابتكرت فكرة السيارات المعقمة ذاتيا والتي من المناسب استخدامها في ظل تفشي فيروس كوفيد-19، وهي تعمل من خلال منع دخول أي جزيئات إلى السيارة، الأمر الذي يعمل على حماية الركاب والسائق من احتمالية الإصابة بأي عدوى.

وقال شون رين مدير محموعة أبحاث السوق الصيني، إن الشركة الصينية تحاول استغلال مخاوف الناس من فيروس كورونا المستجد وطرح منتجات وخدمات جديدة بأسعار غالية.
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