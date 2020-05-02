أطعمة لتعزيز مناعة طفلك وحمايته من الأمراض.. احرصي عليها

جهاز المناعة في أجسامنا مسؤول عن حمايتنا من الأمراض التي تسببها البكتيريا والفيروسات والسموم. يساعد الجهاز المناعي الذي يعمل بشكل جيد على إزالة الأجسام الغريبة والخلايا الخبيثة من النظام ويساعد على تنظيم الاستجابات المناعية ضد المحفزات الخارجية غير الضارة مثل الطعام أو أنسجة الجسم.





وسط جائحة الفيروس التاجي ، أشار خبراء الصحة إلى أنه من المهم ذكر معايير النظافة مثل غسل يديك بشكل متكرر - من المهم بنفس القدر تحسين مناعتك ، الأفراد الذين يعانون من أمراض موجودة مسبقًا مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشكلات الجهاز التنفسي هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات COVID-19 لأن هذه الحالات تؤثر على الجهاز المناعي عن طريق جعله ضعيفًا وزيادة فرص الإصابة بالأمراض .





ففي الأطفال والشباب ، الذين ليس لديهم أمراض كامنة ، يمكن أن يسبب COVID-19 مضاعفات ، في غياب نظام مناعة قوي ، في هذه المقالة ، سنلقي نظرة على بعض الأطعمة الصحية التي يمكن أن تساعد في تعزيز مناعة الأطفال ،أهمية الحصانة لدى الأطفال النظام الغذائي الجيد للأطفال يجب أن يلبي جميع الاحتياجات الغذائية المطلوبة للبقاء بصحة جيدة ،وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير .





الأطعمة التي يجب على الطفل تناولها للحفاظ على جهاز المناعة قويًة لمحاربة الأمراض المختلفة





يجب على الآباء إطعام أطفالهم بمزيد من الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ، فهذه الأطعمة الفائقة التي يجب ألا تفوتها ، بصفتك أحد الوالدين.









1. البيض





يعتبر البيض خيارًا صحيًا للغاية للإفطار للأطفال حيث أنه غني بالبروتينات والفيتامينات - مما يساعد على تعزيز جهاز المناعة ، تُعرَّف بأنها مخازن للفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الطفل ونموه ، كما يتم تحميل البيض بمضادات الأكسدة التي تفيد الطفل إلى حد كبير ، يعتبر البيض المسلوق والمخلوط والمسلوق من خيارات الإفطار الجيدة لطفلك.





2. الثوم يحتوي الثوم على خصائص مضادة للفيروسات ومضاد للبكتيريا كما يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء داخل الجسم عشب مثالي لتحسين المناعة لدى أطفالك ، يلعب الثوم دورًا مهمًا في منع المشاكل الصحية أيضًا.





ملاحظة :





تحتاج إلى التأكد من أنك تقدم كميات مناسبة من الثوم ، لأن كميات كبيرة من الثوم قد لا تتناسب بشكل جيد مع الجهاز الهضمي للطفل. Jaggery لفقدان الوزن .









3.الكركم





الكركم يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة ومضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا والتي يمكن أن تفيد نظام المناعة لدى طفلك بعدة طرق ، الكركمين المكون النشط للكركم يجعله مضادًا قويًا للأكسدة ، يمكنك إعطاء حليب الكركم لأطفالك قبل النوم - أضف قليل من الكركم إلى الحليب واخلط جيدًا.





4. السبانخ





السبانخ غنية بالفيتامين C ، ومعبأ بالعديد من مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين ، السبانخ هو إضافة جيدة لنظام غذائي لطفلك ، هذه الورقة الخضراء مفيدة في تحسين قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى .





5. أوراق الحلبة





تعتبر أغنى مصادر حمض الفوليك والزنك ، فإن تناول أوراق الحلبة يمكن أن يفعل عجائب لمناعة طفلك . كما أنها مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مقاومة العديد من الالتهابات.





6. اللبن الرائب





تناول الزبادي يمكن أن يساعد في تقوية الجهاز الهضمي عند الأطفال لمنع أمراض الجهاز الهضمي . الزبادي مليء بالبروبيوتيك (البكتيريا الجيدة) التي تساعد على تدمير البكتيريا السيئة في المعدة وهي معززة كبيرة للأطفال. تساعد خثارة اللبن أيضًا على تحسين جهاز المناعة لدى الأطفال بنفس الطريق.





7. الخضروات الصليبية





الخضروات مثل القرنبيط والبروكلي وبراعم بروكسل ليست غنية فقط بالفيتامينات المضادة للأكسدة التي تعزز جهاز المناعة ، ولكنها تساعد أيضًا على توفير المغذيات الأساسية التي تسمى الكولين .





8. المكسرات





المكسرات هي مخازن للعناصر الغذائية الأساسية التي تقوي الجسم عن طريق الحفاظ على الأمراض الصحية المختلفة. تناول حفنة من المكسرات والفواكه الجافة يوميًا يمكن أن يقوي جهاز المناعة لدى طفلك وكذلك يحسن مهاراتهم المعرفية . بعض من أفضل المكسرات التي يمكنك تقديمها لأطفالك هي اللوز والكاجو والبندق والفستق والجوز.









9. سمك السلمون





السلمون هو غذاء آخر يعزز جهاز المناعة لدى الأطفال. وهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في نمو الدماغ . كما يعزز السلمون قوة الرؤية لدى الأطفال ، مما يساعد على تحقيق رؤية محسنة .





10. المحار





المحار له قيمة غذائية عالية ويحتوي على الزنك الذي يساعد على تعزيز المناعة. كما أنها تساعد في بناء البروتينات ووظائف الخلايا وتساعد في إصلاح الحمض النووي أيضًا . إنها أفضل أنواع المأكولات البحرية التي يتم تقديمها لطفلك الذي ينمو. بعض الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تساعد في تحسين مناعة طفلك هي التوت والفراولة والعدس وحساء الدجاج.





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