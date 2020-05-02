AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

استكمال أعمال التطهير والتعقيم بالمناطق الحيوية بمدينة بني سويف الجديدة

السبت 02/مايو/2020 - 10:43 ص
بني سويف
بني سويف
Advertisements
صرح المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأنه جارٍ استكمال أعمال التطهير والتعقيم ببعض مناطق مشروع ابني بيتك، وعددٍ من المنشآت الحيوية. 

وشملت (مكتب البريد بالحي السكني الثاني ومركز المدينة ومنطقة البنوك)، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بجهاز المدينة والجهات المعنية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.

كما كلف المهندس أشرف عبد الرحمن، مسئولي إدارتي البيئة والتنمية بالجهاز، وشركات خدمات النظافة بالمدينة بالإخلاء الليلي لصناديق القمامة، وتطهيرها بالحيين السكنيين الثاني والثالث وباقي الأحياء بالمدينة.

وأكد رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، استكمال  عمليات التطهير والتعقيم لتشمل أنحاء المدينة كافة حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين. 

كما أشار إلى أنه تم التنبيه على الشركات العاملة بالمشروعات بالمدينة بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية لمنع إصابة العاملين بالمواقع بالفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملة لإزالة التعديات وإغلاق المحال المخالفة في حدائق أكتوبر

استمرار حملات التعقيم والتطهير بالمدن الجديدة للوقاية من كورونا

تعرف على إجراءات مدن بدر وأكتوبر الجديدة والسادات لمواجهة كورونا

رئيس جهاز المنيا الجديدة: جار استكمال الطرق بمشروعي سكن مصر والإسكان الإجتماعي

رؤساء المدن الجديدة: إلزام الشركات باتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية العاملين

حملات تطهير وتعقيم موسعة بمدينة أسيوط الجديدة

ترشيحاتنا

«عبد الحميد» قصة ملازم أول جاء إلى الدنيا بعد 10 سنوات زواجا.. أخفى على عائلته خدمته بسيناء وعاد إليهم شهيدا

بعد الكشف عن سبب طلاقها من أحمد فلوكس.. الجمهور يبحث عن هنا شيحة

الحقن بـ دماء الإبل والغراء أمل جديد في القضاء على أخطر الفيروسات

لماذا فرضت زكاة الفطر.. دار الإفتاء تجيب

أحمد مجدي في حوار لـ صدى البلد: مررت بتجربة زياد بـ فرصة تانية.. وكراهية الجمهور له تسعدني

نصائح ذهبية من مدير حميات أسوان لمواجهة كورونا.. ماذا قال؟

AdvertisementS

أستاذ مناعة: سبب واحد وراء تزايد حالات فيروس كورونا فى مصر.. تفاصيل

ريمديسفير.. تفاصيل أول دفعة من عقار فيروس كورونا الجديد.. فيديو

وزيرة الصحة: الرئيس السيسي كلف باستئناف قوائم انتظار الحالات الحرجة

أخبار الرياضة .. مذيع قناة الزمالك يدخل فى نوبة بكاء على الهواء.. شوبير يكشف مصير رمضان صبحي وموقف الدولة من عودة الدوري

تعرف على موعد عقد الامتحانات التكميلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتغيبين عن امتحانات الترم الأول

دكتور تحاليل: علاج مصابى كورونا ببلازما المتعافين إيجابية..شاهد

احذر.. تجنب لمس هذه المنطقة حماية لنفسك من الإصابة بكورونا

مع انشغال البشرية.. فيديو لكويكب ضخم كاد أن يصطدم بالأرض ..شاهد

وسط قيادات الجيش.. أول ظهور علني لـ زعيم كوريا الشمالية .. شاهد

راحت ولا ما راحتش عليكي.. فيفي عبده تكشف عدد زيجاتها

أخبار التوك شو.. الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع بسبب كورونا في 4 دول عربية.. مفاجأة عن رامز جلال وهجوم على سما المصري

بعد الكشف عن سبب طلاقها من أحمد فلوكس.. الجمهور يبحث عن هنا شيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

‏كيف يؤثر العرقسوس على مرضى الضغط؟.. استشارى يجيب

مبهجة ومبهرة.. شاهد أجمل فساتين يسرا بعد تصدرها الترند

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف جمال مكياج هنا شيحة