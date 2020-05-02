استكمال أعمال التطهير والتعقيم بالمناطق الحيوية بمدينة بني سويف الجديدة

جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة ، بأنه جارٍ استكمال أعمال التطهير والتعقيم ببعض مناطق مشروع ابني بيتك، وعددٍ من المنشآت الحيوية. صرح المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس، بأنه جارٍ استكمالببعض مناطق مشروع ابني بيتك، وعددٍ من المنشآت الحيوية.





الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا . وشملت (مكتب البريد بالحي السكني الثاني ومركز المدينة ومنطقة البنوك)، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بجهاز المدينة والجهات المعنية ضمن حزمةالتي تتخذها الدولة لمجابهة





كما كلف المهندس أشرف عبد الرحمن، مسئولي إدارتي البيئة والتنمية بالجهاز، وشركات خدمات النظافة بالمدينة بالإخلاء الليلي لصناديق القمامة، وتطهيرها بالحيين السكنيين الثاني والثالث وباقي الأحياء بالمدينة.





عمليات التطهير والتعقيم لتشمل أنحاء المدينة كافة حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين. وأكد رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، استكماللتشمل أنحاء المدينة كافة حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.





كما أشار إلى أنه تم التنبيه على الشركات العاملة بالمشروعات بالمدينة بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية لمنع إصابة العاملين بالمواقع بالفيروس.



