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رياضة

بعد زياش.. تشيلسي يسعي للتعاقد مع موهبة مغربية جديدة

السبت 02/مايو/2020 - 12:38 م
تشيلسي
تشيلسي
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عبدالله هشام
أكد تقرير صحفي فرنسي، أن فريق تشيلسي يرغب في ضم موهبة مغربية جديدة وهو اللاعب قيس رويز اتيل احدد ناشئ نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وأضافت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي تشيلسي راقب اللاعب ذو الجنسيتين المغربية والفرنسية خلال الفترة الماضية وقرر تقديم عرض للحصول علي خدماته . 

وأكمل الصحيفة أن قيس صاحب الـ 17 لعب في مدرسة نادي برشلونة قبل الانتقال الي باريس سان جيرمان في صيف 2015 . 

وكان فريق تشيلسي نجح في التعاقد مع الموهبه المغربية حكيم زياش قادما من نادي اياكس امستردام الهولندي بمبلغ 45 مليون يورو بعقد ممتد لـ5 سنوات . 
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