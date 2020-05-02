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رياضة

الزمالك يستبعد رحيل ساسي عن الفريق

السبت 02/مايو/2020 - 01:29 م
ساسي
ساسي
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ملك موسى
أكد مصدر مطلع بنادي الزمالك، استبعاد فكرة رحيل التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأبيض، في فترة الانتقالات المقبلة، خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالفريق الأبيض. 


الجدير بالذكر، أنه يتبقي في عقد فرجاني ساسي موسما مع القلعة البيضاء بخلاف الموسم الحالي المتوقف لتجنب انتشار فيروس كورونا. 

وأشار المصدر إلى أن إدارة القلعة البيضاء وفرجاني ساسي لديهما رغبة متبادلة في استمراره ضمن صفوف الزمالك في الموسم المقبل.

ويتواجد اللاعب في بلاده منذ إيقاف النشاط الكروي لتجنب انتشار فيروس كورونا.


يذكر أن اتحاد الكرة المصري قام بتجميد النشاط الرياضي بمصر لمدة أسبوعين وفقا لتعليمات من قبل رئاسة الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا حول العالم وحفاظا على أرواح المواطن.

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