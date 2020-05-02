وزير الرياضة: عودة النشاط الرياضي قرار الحكومة.. واتخاذه حاليا صعب

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، باللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وبحضور الدكتور أحمد الشيخ، رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير؛ تناول الاجتماع مناقشة الخطة الفنية للاتحاد خلال المرحلة المقبلة.









وقال وزير الرياضة، إن جلسة اليوم الهدف منها هو التأكيد على استعداد وجاهزية الاتحاد المصري لكرة القدم، ورؤية اللجنة الخماسية في تحديد الإطار الفني الخاص بتحديد عدد من الاستادات التي من الممكن يكون لها دور كبير في استضافة المباريات المحلية خلال المرحلة المقبلة حال قرار الدولة بعودة النشاط في أي وقت.









وشدد صبحي على أن عودة النشاط الرياضي ستقرره الحكومة وفقا للمعطيات الراهنة وفى ضوء المستجدات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأوضح ان معطيات الواقع الحالى تشير استمرار صعوبة عودة النشاط خلال الوقت الحالي نافيا بذلك بعض المواقع التي أشارت إلي عودة النشاط خلال هذا الشهر.









وتضمن الاجتماع مناقشة الإجراءات والضوابط الخاصة بإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى إطار التنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم وفى ضوء ملابسات الموقف الحالى والخاص بإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا.









وأثنى وزير الرياضة على جهود اللجنة الخماسية في إعداد رؤية فنية كاملة حال استئناف الدوري، موضحا على مدى التنسيق الكامل بين الوزارة والاتحاد في هذا الشأن.