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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. شاومي تتجسس على مستخدميها.. تغريدة إيلون ماسك تكلف تيسلا 14 مليار دولار

السبت 02/مايو/2020 - 06:00 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير المهمة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:

صرح باحث أمني من مجلة Forbes الأمريكية، "بأن شركة شاومي تجمع بيانات التصفح من المستخدمين الذين يستخدمون هواتفها والمتصفحات المدمجة".

قال فيل سبنسر "Phil Spencer"، رئيس قسم Xbox في مقابلة مع شبكة CNBC: "إن إطلاق الجيل القادم من منصة الألعاب Xbox Series X، لا تزال في موعدها المقرر في وقت لاحق من العام الجاري، ولكن مصير إنتاج الألعاب غير معروف".

استطاعت الكثير من برامج الإعلانات الضارة، وحتى فيروس حصان طروادة المصرفي على مر السنين من التسلل إلى منصة متجر جوجل بلاي Google Play، والتغلب بشكل متكرر على عمليات التحقق الأمنية التى تفرضها لجوجل.

هناك الكثير من التطبيقات الشاملة التي يمكن أن تساعدك في التواصل مع فريق عملك، ولكن عند استخدام البريد الألكتروني Gmail، كأداة أساسية للمراسلة فإن هناك الكثير من الأدوات التي يمكنك  ربطها مع تطبيق بريدك الألكتروني للحصول على أقصى فائدة من الخدمة، وفقا لما ذكره موقع "makeuseof".

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ومع حاجة الدول إلى اكتشاف دواء لوقف انتشار الوباء، يقوم العلماء بتطوير التقنيات الرقمية، لتساعدهم في الحد من انتشار الفيروس ولعل من أبرز هذه التقنيات هي الكاميرا الحرارية.

أفاد تقرير نشره موقع "gsmarena" التقني، بأن شركة ريلمي Realme، تستعد للإعلان عن هاتف جديد يطلق عليه اسم Realme X3 SuperZoom، الذي يأتي بإعدادات متقدمة في تقنية التكبير في الكاميرا.


تسببت سلسلة من التغريدات نشرها إيلون ماسك Elon Musk، مؤسس شركة تيسلا Tesla، في خسارة الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية ما يصل إلى 14 مليار دولار من قيمتها السوقية.


أفاد تقرير نشرته وكالة "reuters"، بأنه من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج الهواتف الذكية عالميا بنسبة 16.5٪، ليصل إلى 287 مليون هاتف في يونيو المقبل مقارنة بالعام السابق، نتيجة تأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك على الرغم من استئناف سلاسل التوريد بعد أسابيع من الإغلاق.

تشير بعض التسريبات إلى أن آبل تستعد لإطلاق ساعتها الذكية القادمة المسماة Apple Watch 6، حيث من المحتمل أن تكشف الشركة الأمريكية عن إصدارها الجديد في منتصف شهر سبتمبر إلى جانب سلسلة iPhone 12.
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