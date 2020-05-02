أخبار العلوم والتكنولوجيا.. شاومي تتجسس على مستخدميها.. تغريدة إيلون ماسك تكلف تيسلا 14 مليار دولار

هناك الكثير من التطبيقات الشاملة التي يمكن أن تساعدك في التواصل مع فريق عملك، ولكن عند استخدام البريد الألكتروني، كأداة أساسية للمراسلة فإن هناك الكثير من الأدوات التي يمكنك ربطها مع تطبيق بريدك الألكتروني للحصول على أقصى فائدة من الخدمة، وفقا لما ذكره موقع "makeuseof".