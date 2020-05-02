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أخبار العالم

223 وفاة جديدة بفيروس كورونا في كندا

السبت 02/مايو/2020 - 07:25 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الكندية تسجيل 223 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3446.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 1915 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 55527.



وتجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم حاجز الـ240 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصاءات وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس". 

واقتربت إصابات فيروس كورونا حول العالم من نحو 3 ملايين حالة إصابة.

فيما بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في أوروبا وحدها ما يزيد عن 120 الف حالة وفاة.

وفي الولايات المتحدة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا أكثر من 1.135984 حالة، بينما تجاوز عدد الوفيات 66 ألف حالة.

وفي اسبانيا، تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ25 الف حالة، بينما اقترب عدد الوفيات في إيطاليا من 29 ألف حالة وفاة.
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