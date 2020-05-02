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فن

من الحجر المنزلي.. صوفينار تتألق بإطلالة بسيطة

السبت 02/مايو/2020 - 08:59 م
صوفينار
صوفينار
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محمد بدران
نشرت الفنانة الاستعراضية صوفينار صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وظهرت صوفينار بإطلالة بيسطة داخل منزلها بالتزامن مع فترة الحجر الصحي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وسافرت صوفينار مؤخرا إلى إسبانيا لتقديم حفل استعراضي عن فنون الرقص الشرقى. 

يذكر أن صوفينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفنى، ومن المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائى جديد فى الفترة المقبلة.

كانت أحدث أعمال صافيناز على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.

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