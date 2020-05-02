AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

كل الخيارات متاحة.. السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات مؤلمة لمواجهة آثار كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 09:34 م
الجدعان
الجدعان
Advertisements
رويترز

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مقابلة مع تلفزيون العربية يوم السبت إن السعودية ستتخذ إجراءات صارمة ومؤلمة للتعامل مع آثار فيروس كورونا مضيفا أن ”جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا“.

 

وقال الحدعان في مقتطفات نشرتها العربية قبل بث المقابلة ”يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة“. ولم يذكر الوزير تفاصيل عن الإجراءات المحتملة.

 

وتعاني السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من انخفاض تاريخي في أسعار الخام في حين ستقلص الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا على الأرجح من وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

وهوت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي في مارس آذار بأسرع وتيرة فيما لا يقل عن عقدين لتبلغ أدنى مستوى منذ عام 2011، بينما سجلت المملكة عجزا قيمته تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام بسبب انهيار إيرادات النفط.

 

وأشار الجدعان إلى أن المملكة اتخذت إجراءات تحفيزية تستهدف الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص وضمان استمرار وصول الخدمات الأساسية.

 

وكان الجدعان قال في وقت سابق إن الرياض قد تقترض نحو 26 مليار دولار إضافية هذا العام وسوف تسحب زهاء 32 مليار دولار من احتياطياتها لتمويل العجز.

 

وقال الجدعان يوم السبت إن السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي يجب ألا يتجاوز ما بين 110 (29 مليار دولار) إلى 120 مليار ريال، أي في نطاق ما هو متوقع في الموازنة.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجموعة العشرين تخصص 7 تريليونات دولار لمواجهة كورونا

الجدعان: مجموعة العشرين تخصص 7 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات أزمة كورونا

السعودية تدرس عودة حركة الاقتصاد بشكل تدريجي رغم كورونا.. شاهد

وزير المالية: السعودية قد نقترض 26 مليار دولار إضافية هذا العام

أخبار السعودية اليوم.. هزة أرضية بمكة المكرمة.. مباحثات حول عودة حركة الاقتصاد بشكل تدريجي.. و5 ساعات عمل يوميا للقطاعين العام والخاص خلال رمضان

انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي لأقل مستوى منذ 2011

ترشيحاتنا

أخطاء فادحة في الأسبوع الأول من مسلسلات رمضان 2020

الصحة: تسجيل 298 حالة إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

وزير التعليم : تسليم أبحاث الطلاب إلكترونيا يضمن الحفاظ على سريتها ونزاهة تصحيحها

أمن قومي.. أول تعليق من اتحاد الكرة على استئناف مباريات الدوري

طلب من زوجته تصوير فيلم جنسي.. شيماء: عايز يبيع شرفى عشان المخدرات

دولة لم يدخلها فيروس كورونا.. كيف تبدو الحياة بها | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر الأوف شولدر.. لقاء الخميسى فى إطلالة مبهرة.. شاهد

فستان أنيق .. أروى تفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة من أحدث جلسة تصوير. شاهد

بعد حجز مصر كمية من العقار.. 10 معلومات عن دواء ريمديسفير المستخدم فى علاج كورونا