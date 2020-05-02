عميد هندسة عين شمس: لا امتحانات الإلكترونية والاكتفاء بالابحاث

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وأضاف عميد هندسة خلال تصريحاته لصدي البلد لا يتم احتساب درجات لأعمال السنة لفرق النقل للفصل الدراسي الثاني ربيع ٢٠٢٠ أو درجات لامتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني Midterm وتأجيل امتحانات مقررات التخلفات.





وأكد خليل ان طلاب الدراسات العليا سوف يؤدون امتحانتهم حين انتهاء تعليق الدراسة كمثل طلاب الفرق النهائية .





الجدير بالذكر ان الدراسة توقفت عبر منصات التعلم الالكتروني بالكلية وسوف يتم الاعلان عن تفاصيل الرسائل البحثية قبل 7مايو الجاري .





وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.



