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تعليم

عميد هندسة عين شمس: لا امتحانات الإلكترونية والاكتفاء بالابحاث

السبت 02/مايو/2020 - 09:39 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس ان الكلية تلتزم بقرارت المجلس الاعلي للجامعات وتم تحديد مصير امتحانات طلاب النقل ليتم تقييم أداء الطلاب لمقررات فرق النقل للفصل الدراسي الثاني على أساس رسالة بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) وسوف يعلن عن تفاصيلها قبل ٧ مايو مع عدم اللجوء إلى الامتحانات الإلكترونية. 

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وأضاف عميد هندسة  خلال تصريحاته لصدي البلد لا يتم احتساب درجات لأعمال السنة لفرق النقل للفصل الدراسي الثاني ربيع ٢٠٢٠ أو درجات لامتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني Midterm وتأجيل امتحانات مقررات التخلفات. 

وأكد خليل ان طلاب الدراسات العليا سوف يؤدون امتحانتهم حين انتهاء تعليق الدراسة كمثل طلاب الفرق النهائية .

الجدير بالذكر ان الدراسة توقفت عبر منصات التعلم الالكتروني بالكلية وسوف يتم الاعلان عن تفاصيل الرسائل البحثية قبل 7مايو الجاري .

وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.

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